Gobierno extraditó a terrorista ultraizquierdista italiano







14/01/2019 - 07:06:43

El Diario.- Cesare Battisti, ciudadano italiano de 64 años, fue detenido por la Interpol (International Police) el sábado por la noche en Santa Cruz de la Sierra y ayer fue extraditado a su país, desde Viru Viru, según informó el ministro de Gobierno, Carlos Romero.



Antes Battisti había huido de Brasil, donde vivía hace años, porque un juez del Tribunal Supremo de ese país ordenó su arresto cautelar para ser extraditado.



Romero explicó que la detención se efectuó porque su estadía en Bolivia no era legal ni tampoco su ingreso. Sin embargo, medios internacionales como el diario El País de España afirman que esta persona está condenada por cuatro asesinatos cuando militaba en un grupo armado de ultraizquierda.



“El asesino convicto entró en Bolivia con documentación falsa, según una fuente del Gobierno boliviano citada por France Presse. Al ser arrestado, en la calle, no opuso resistencia”, dice parte de la nota del diario español; sin embargo, el ministro Romero aseguró que verificada su identidad, era la correcta pero que “no supo explicar cómo ingreso al país, sin visa de Migración”.



Esta situación favorecería al gobierno brasileño de Jair Bolsonaro en su relación con Italia, empero, perjudicaría al presidente de Bolivia, Evo Morales.



Según citó el diario cruceño El Deber en su edición digital, ultraizquierdistas de nuestro país, incluso identificados con el gobierno de Morales, reprocharon la deportación del italiano.



“Hoy, por primera vez, este proceso de cambio actúa contrarrevolucionariamente, hoy los intereses del Estado se pusieron por encima de la moral revolucionaria, de la praxis revolucionaria”, publicó Raúl García Linera en su cuenta de Facebook.



“Por primera vez me siento avergonzado y decepcionado por el accionar gubernamental fundamentalmente, reñido con la Moral Revolucionaria y grito con toda mi alma, este accionar es injusto, cobarde y reaccionario”, continuó.



Battisti había pedido asilo en nuestro país el 18 de diciembre pasado, sin embargo, la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) no dio respuesta. Tanto el exministro Hugo Moldiz como el defensor del Pueblo David Tezanos; con este antecedente, ayer, por sus cuentas en redes sociales, cuestionaron la entrega del ciudadano italiano.



“La Conare viola derechos de Cessare Battisti al entregarlo a Brasil o Italia, y el costo político para el gobierno boliviano será alto”, escribió Moldiz.