Los alcaldes de 5 ciudades suman unas 70 denuncias







14/01/2019 - 07:05:08

Opinión.- Con unos procesos más avanzados que otros, los alcaldes de las ciudades capitales de Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra, La Paz, Tarija y Potosí suman al menos 70 denuncias.



El alcalde titular de Cochabamba, José María Leyes, es quién tiene más procesos vigentes, y está recluido preventivamente por uno de ellos.



Las casos tienen diferentes denunciantes y peculiaridades. En Cochabamba y Santa Cruz destacan procesos iniciados por la presunta comisión de delitos de corrupción.



COCHABAMBA El alcalde José María Leyes tiene varios procesos vigentes, la mayoría relacionados con supuestos actos de corrupción. Está con detención preventiva en la cárcel de San Antonio desde el 30 de noviembre por el caso de la compra de mochilas escolares chinas en 2017.



Desde que inició su gestión sumó al menos 18 denuncias, incluso por hechos que lo implicaron indirectamente con la muerte de una persona electrocutada, destituciones en empresas descentralizadas, el no retiro de propaganda, supuesto uso de influencias para obtener visas, casos que eran de la época del exalcalde Manfred Reyes Villa, y hasta por no asistir a brindar un informe ante la Cámara de Diputados. Varios casos no prosperaron.



De todas las denuncias, hay nueve vigentes, y entre ellas hay siete relacionadas con delitos de corrupción: Mochilas I (por la adquisición de material escolar con presuntas irregularidades en 2018), Mochilas II (por la compra de material en 2017), el de las cámaras (presuntas irregularidades en el proceso de contratación y adquisición de cámaras de seguridad, torres de control y software para la red digital de la ciudad) y ganancias ilícitas (derivó de un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras - UIF).



Además, están el proceso por la supuesta conformación de una red de corrupción (supuesto uso indebido de influencias de Leyes por presuntamente haber controlado y direccionado por intermedio de los servidores públicos y su hermana diferentes procesos de contratación en beneficio de terceros), Mochilas III (compra de mochilas escolares en 2016) y la más reciente referida a vehículos adquiridos para la Policía.



SANTA CRUZ El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Percy Fernández, de Santa Cruz Para Todos (SPT), sumó desde 2014 hasta 2018 una decena de casos supuestamente relacionados con delitos de corrupción, según un reporte de Página Siete.



Los procesos están referidos a sobreprecios, presunto tráfico de influencias y contratos millonarios irregulares. Las denuncias fueron interpuestas por concejales y asambleístas nacionales. Se incluyen los casos de la adquisición de bandas y banderas y las concesiones a una empresa publicitaria.



LA PAZ El alcalde paceño, Luis Revilla, de Soberanía y Libertad para Bolivia (Sol.bo), tiene alrededor de 40 procesos desde que comenzó su gestión municipal en 2015.



La concejala de Sol.bo Cecilia Chacón enfatizó que en su municipio no existen denuncias por casos de corrupción en contra del alcalde Revilla, pero sí “muchas auditorías” al Gobierno municipal por parte de la Contraloría General del Estado (CGE).



“Hay 40 procesos contra nuestro Alcalde, ninguno de ellos ha llegado a una etapa en la que se pueda determinar su detención o arraigo. Estos proceso están abiertos, en investigación en el Ministerio Público, cuentan con abogados y no están avanzando”.



Dijo que muchos de ellos serían de índole político y que están referidos a temas administrativos, entre otros. “Pero, el municipio está abierto a toda fiscalización y a transparentar la gestión”.



Para el concejal opositor Jorge Silva del Movimiento Al Socialismo (MAS), un conjunto de denuncias contra Revilla relacionadas a corrupción no pueden avanzar debido a que Sol.bo tiene un “Concejo copado” con siete concejales, que “frenan” cualquier investigación o fiscalización. “Cuando tratamos de saltar esa barrera y llegar al Ejecutivo con peticiones de informe o minutas de comunicación, tenemos todo un aparato institucional que no permite a un concejal investigar”.



El Concejal dijo que el 10 de enero se conoció un caso sobre presuntos cobros irregulares a los funcionarios de la Alcaldía. “Se están cobrando inclusive sus aportes del doble aguinaldo. Estos cobros son ilegales (...). Lamentablemente, no se tiene a una persona que pueda hacer esta denuncia ante el Ministerio Público, porque de por medio está su fuente de empleo”.



Acotó que otras denuncias llegaron en sobres cerrados, referidas a la compra de los buses Puma Katari y el programa Mi Primor Amor.



POTOSÍ El alcalde de Potosí, William Cervantes, del MAS, también tiene denuncias. Un caso conocido es el de la adquisición supuestamente irregular de máquinas de tejer, porque habrían sido usadas y no servirían. Fueron entregadas hace casi un año.



La concejala también del MAS Elizabeth Ugarte dijo que la mayoría de los concejales son opositores y que ellos van contra la gestión de Cervantes. “Hasta se oponen por oponerse”.



Sobre el caos de las máquinas manifestó que el proceso continúa.



“Peor, no ha habido un fundamento legal, no ha habido actas de entrega. A veces manejan más políticamente, la política es destructiva también. No existe el fundamento. El Alcalde ha presentado todas las pruebas. La oposición quiere perjudicar”.



TARIJA El alcalde tarijeño, Rodrigo Paz, de la agrupación Unidos para Renovar (UNIR), es otra autoridad con proceso pendientes.



El concejal del MAS Sergio Gallardo informó que hay casos que llegaron al Ministerio Público y otros están en manos del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción.



Entre otros, están las denuncias por una contratación presuntamente irregular para un proyecto de “ciudad inteligente”, que incluyó la adquisición de cámaras de vigilancia. “Tenía un 50 por ciento de financiamiento de la Gobernación, y la Gobernación retiró este financiamiento. Sin embargo, tengo la información de que esta denuncia habría sido rechazada por el Ministerio Público”.



Otra obra observada es la del inicio del puente 4 de Julio. “Todavía no tenemos informe final de parte de las autoridades del Viceministerio”.



CONTROL DE CONTRATOS



De acuerdo a normativa municipal, en Cochabamba, el Concejo Municipal puede revisar contratos a partir de montos de 10 millones de bolivianos. En Potosí llegan los proyectos a partir de los 200 mil bolivianos. En Tarija, el monto establecido es de por encima de los 5 millones. Pero, esto no restringe a los concejales solicitar informes para fiscalizar los proyectos.



En La Paz, no existe ley de contratos. Para los contratos, el Concejo se rige por el Decreto Supremo 181, que determina un marco nacional.