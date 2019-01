Denuncian que Hezbollah explota minas de oro en Venezuela







13/01/2019 - 20:05:06

Infobae.- El opositor venezolano Américo de Grazia, diputado por el estado minero Bolívar, emprendió una campaña contra el régimen de Maduro de denunciar "la estafa del Arco Minero del Orinoco", un proyecto del chavismo para la explotación de oro, diamante, coltán y otros minerales de Venezuela.



"Todo esto es un mito del Gobierno para ver cómo, de alguna manera, satisface, corrompe o pervierte a algunos de los negociadores rusos, turcos o chinos, para conseguir efectivo", denunció De Grazia en una entrevista del Diario Las Américas.



Y advirtió: "No solo la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN) está en el negocio del oro, también llegó el grupo terrorista Hezbollah que controla sus propias minas".



"Hezbollah explota [la zona] para sus operaciones terroristas, para prestar un servicio al régimen en recaudación, y al servicio de empresas transnacionales", expuso De Grazia en este reportaje vía telefónica sobre la milicia libanesa Hezbollah.



De Grazia denunció que hay miembros de Hezbollah en la mina Las Rositas, en el sur del municipio Angostura, en Ciudad Piar (estado Bolívar) y en el lago de Guri (Bolívar). "A efectos de ellos, es un juego de ganar-ganar. Ganan desde el punto de vista económico y estratégico, porque la alianza es directamente con el Gobierno. Ganan desde el punto de vista de refugio: aquí se les ofrece incienso, oro y mirra. La intención, entonces, es fortalecer a Maduro y así mismos".



El representante parlamentario del partido opositor La Causa R por el estado Bolívar, al sureste de Venezuela, considera que "el Arco Minero como tal es una estafa al país" y es una afrenta el hecho de que se mantenga y sostenga. "Más peligroso aún es que ha abarcado espacios geográficos superiores a los que tenía anteriormente proyectado. Al extremo de que ya incluyó todo el estado Bolívar, todo el estado Amazonas y el estado Delta Amacuro, que no estaban dentro del proyecto del Arco Minero del Orinoco. Estamos hablando que esto trae conflictos de carácter social", argumentó.



Respecto al silencio internacional sobre este problema ambiental, De Grazia considera que "a medida de que el problema no se conozca, no habrá ruido". Y agregó que "es fundamental que se informe al mundo sobre la tragedia que significa el Arco Minero, no solamente para los guayaneses o Venezuela en general, sino para el planeta".