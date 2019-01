Gobierno asume reto de estabilizar erradicación a 22.000 has de coca en 2019





13/01/2019 - 18:35:03

La Paz, (ABI).- El Comando Estratégico Operacional (CEO) planificó iniciar la erradicación de cocales gestión 2019 la próxima semana con el reto de estabilizar en 22.000 hectáreas la extensión de cultivos de coca en el país, informó el domingo el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres.



"Entre los retos del Gobierno en materia de erradicación de coca excedentaria e ilegal es reducir este año a menos de 22.000 hectáreas como establece la Ley General de Coca", manifestó a la ABI.



Para ese objetivo, el Estado Mayor del CEO y los comandantes de las dos Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC) fijaron como fecha de inicio de la erradicación el 19 de enero con 21 campamentos; 16 en el trópico de Cochabamba y 5 en los Yungas y norte del departamento de La Paz.



El cronograma establece la erradicación de coca excedentaria e ilegal fuera de los cordones tradicionales que norma la legislación de cocales.



Dijo que, según el informe de monitoreo de coca 2017 de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), en La Asunta, Guanay, San Buenaventura, Ixiamas existen plantaciones ilegales.



En el caso del trópico de Cochabamba, lamentó que algunos malos afiliados no estén cumpliendo con los acuerdos, lo que obligara al Gobierno asumir acciones legales.



Destacó que la experiencia adquirida por el CEO que dirige a las brigadas de las FTC integrada por personal militar, policial y civil permitió el 2018 lograr la meta de erradicar 11.174 has de coca ilegal y excedentaria.



Este resultado, agregó, implicará una reducción neta de las 24.5000 hectáreas de coca que hay en Bolivia, de acuerdo al informe de monitoreo de cultivos del 2017 de la UNODC.



Comentó que a diferencia de los últimos años, en esta gestión también se dará importancia a los parques nacionales, Carrasco, Isiboró Sécure (Cochabamba), Madidi (La Paz) y la reserva forestal El Choré (Santa Cruz) y Amboró.



"No permitiremos cocales en nuestros parques o las reservas forestales porque están protegidos por Ley", advirtió.