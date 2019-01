The Strongest: Escobar ensayó con Vargas por derecha





13/01/2019 - 09:43:03

El Deber.- El 2019 será diferente para el delantero Rodrigo Vargas Touchard que empezó a ser probado como lateral derecho por disposición del técnico de The Strongest, Pablo Escobar, que precisa variantes en esa zona para afrontar el torneo Apertura y la segunda fase de Copa Libertadores ante Libertad de Paraguay, en febrero.



El jugador tuvo su primera prueba el viernes en el amistoso que vencieron los atigrados a Deportivo La Guaira de Venezuela (2-0), en el estadio Rafael Mendoza de La Paz. Escobar apostó por Vargas por derecha para tener un hombre desequilibrante con los regates y veloz con los centros.



En esa línea defensiva, el paceño de 29 años se desenvolvió por la banda, además de apoyar la defensa que estuvo integrada por Adolfo Machado, David Checa y Marvin Bejarano, por izquierda. El primer equipo de Escobar anotó los dos únicos goles mediante del venezolano Dany Cure y el nacional Richet Gómez.



El cambio de posición de Vargas fue adelantado con anticipación toda vez que The Strongest se quedó en ese puesto con Maximiliano Ortiz. Para afrontar ambos torneos, Escobar necesita variantes y Vargas aceptó bajar a la última línea para ser útil al entrenador.



En estudio



Tras el partido ante Deportivo La Guaira dirigido por Daniel Farías, asistente técnico interino de la selección, los atigrados estudian la posibilidad de realizar un amistoso más. El plantel concentra hasta el domingo y después se meterá en la semana precompetitiva con miras a su estreno, el sábado 19 de enero ante Aurora, en el estadio Hernando Siles de La Paz (19:30).