Goleada de Always a La Guaira





13/01/2019 - 09:41:32

El Día.- Con cambios en el once inicial y algunas intermitencias, el plantel de Always Ready venció a Deportivo La Guaira (Venezuela), por 3 a 0 en el encuentro amistoso que se jugó la tarde del sábado en el estadio Municipal de Villa Ingenio (El Alto), ante más de 20 mil personas quienes exigieron mayor entrega a los locales.



El partido. En el encuentro de preparación el director técnico del elenco millonario, David de La Torre, realizó varios cambios para el segundo tiempo, lo que no gustó al hincha alteño pues el rendimiento de la plantilla fue distinta pero con un gol de otro encuentro que hizo ilusionar a los seguidores del elenco que fue "adoptado" por El Alto.



Fue un encuentro de dos tiempos diferentes, en el primero el dominio fue claro de los locales, la experiencia de los refuerzos de Always Ready permitió la ventaja apenas comenzado en compromiso, el tanto convertido por Marcos Ovejero a los tres minutos



La segunda conquista para el equipo millonario fue convertido en el minuto 9 mediante el camerunés, Marc Enoumba, tras un centro perfecto de Smedberg y el tercero fue anotado por Juan José Mezú con un gran remate que se coló lejos del portero visitante, el mismo que fue celebrado por los hinchas.



Los equipos. Always Ready formó con, Raúl Olivares; Kevin Romay, Marc Enoumba, Nelson Cabrera, Gonzalo Moruno, Martín Smedberg, Cristian Árabe, Alejandro Bejarano, Sergio Adrián, Marcos Ovejero y Diego Echeverri. DT. David de La Torre.



En tanto que Deportivo la Guaira alineó a: Mario Santilli; José Velásquez, Francisco La Mantía, Edwin Peraza, Yohan Cumana, Vicente Suanno, Arquímedes Figuera, Juan Carlos Azócar, Darwin González, José Balza y Luis Cabezas. DT. Daniel Farías.