Ilusión en marcha en busca del boleto a Polonia 2019

13/01/2019 - 09:39:52

El Día.- Ilusionado más que nunca y tras una preparación de algo más de dos meses, pese a que no es la ideal, la selección nacional sub 20 de fútbol viajará a Rancagua-Chile, vía Buenos Aires, donde a partir de este jueves 17 iniciará su participación en el campeonato Sudamericano de la categoría en busca de obtener una de las cuatro plazas al Mundial de Polonia a jugarse en el mes de mayo del año actual.



A la cabeza del entrenador ecuatoriano Sixto Vizuete, 23 jugadores integran la delegación boliviana que partirá muy temprano desde Santa Cruz.



La preparación. Luego de hacerse cargo de las selecciones menores de Bolivia en el mes de octubre de 2018, Vizuete encaró un trabajo tanto en la selección Sub 17 y Sub 20, realizando una gira por Perú, Ecuador, la primera y a Venezuela la segunda, donde participó de un cuadrangular internacional en diciembre del año pasado.



Ya este año en la reanudación de los entrenamientos en Cochabamba, el equipo Sub 20 jugó un par de amistosos, el último ante Wilstermann al que le ganó por 2-0, el mismo que dejó conforme el DT ecuatoriano, no solo por el resultado, sino por el rendimiento.



"No hay suerte, hay trabajo, existe trabajo y eso es lo que hemos hecho y ojalá en el día del torneo estos muchachos con gran actitud enfrenten. Esto es de mentalidad ganadora, de inculcarles que no somos menos que nadie", mencionó Vizuete.



Sin embargo, no confirmó el equipo titular para el debut ante el anfitrión Chile.



El campeonato. Bolivia está enmarcado en el Grupo A junto al local Chile, Brasil, Venezuela y Colombia que tendrá como sede la ciudad de Rancagua.



En tanto que la serie B la integran Argentina, Uruguay, Perú, Paraguay y Ecuador y tendrá como sede las ciudades de Talca y Curicó.



Rancagua, Talca y Curicó son las 3 sedes del campeonato



Rancagua, Talca y Curicó, situadas en la parte central de Chile, serán las sedes del campeonato Sudamericano Sub 20.



Rancagua albergará el Grupo A, en tanto que Talca y Curicó el Grupo B.



En el estadio El Teniente de Rancagua, con capacidad para 15.600 personas, será el escenario de todos los encuentros de la fase preliminar del Grupo A.



Por su lado, el estadio Fiscal de Talca con capacidad para 16.000 personas y el estadio La Granja de Curicó con capacidad para 8.000 espectadores, serán los escenarios del Grupo B.



La fase final, a la que clasificarán los tres primeros de cada Grupo, se jugará en el estadio de Rancagua. Serán tres partidos por día entre el 29 de enero al 10 de febrero.



4 Cupos

al mundial de Polonia son los que se juega en el campeonato



La nómina

1. Jairo Cuéllar Guabirá

2. Bruno Rivas Oriente P.

3. Mauricio Adorno Bata

4. Jairo Quinteros Valencia (Esp.)

5. Wálter Antelo Sport Boys

6. Alan Siles Blooming

7. Luis Demiquel U. de Chile

8. Daniel Rojas Oriente P.

9. John García La Serena (Chil)

10. Franz Gonzales Sport Boys

11. Sebastián Melgar Boca Jrs (Arg.

12. Ramiro Vaca T. Strongest

13. Erick Cano Bolívar

14. Julio Herrera Blooming

15. Joel Fernández Boca Jrs(Arg)

16. Robin Canido Oriente P.

17. Emerson Velásquez Oriente P.

18. César Menacho Blooming

19. Misael Cuéllar Acad. Tahuichi

20. Adalid Terrazas Tiquipaya

21. Roler Ferrufino La Florida

22. Roberto Fernández Blooming

23. Robert Cueto Blooming