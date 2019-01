ENTEL no aclara contrataciones de firmas de seguridad sin licencia





13/01/2019 - 09:15:57

Página siete.- La Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA. respondió con el anuncio de un juicio penal al periodista Raúl Peñaranda a la publicación de que las licitaciones que lanza la estatal para compañías de seguridad no incluyen el requisito de licencia de funcionamiento; no obstante, aún no aclara la situación de sus contrataciones en el rubro. Página Siete solicitó información sobre el tema a ENTEL hace siete días y aún no obtiene respuesta.



El 21 de diciembre, el portal Brújula Digital, dirigido por Peñaranda, publicó una nota referida a la modalidad de contratación de empresas de seguridad que lleva adelante ENTEL. Esa información estableció que en diferentes licitaciones la telefónica no incluyó el requisito de licencia de funcionamiento para las compañías de seguridad que pugnen por brindar servicios o equipos, tal como establece la norma.



Licitaciones de ENTEL



En el apartado de Contrataciones de la página oficial de ENTEL SA figuran varias convocatorias destinadas a empresas de seguridad. La última, publicada el 18 de octubre de 2018, “Cotización Simple N° 163/2018” requiere sistemas electrónicos de seguridad (de videovigilancia y detección de incendios), para los ambientes del Almacén Técnico de ENTEL en El Alto.



La licitación pública N° 084/2018 “Ampliación y Actualización del sistema de videovigilancia”, emitida en septiembre de 2018, solicita una veintena de cámaras y otros equipos.



En ambas convocatorias se solicita una serie de requisitos a las empresas de seguridad postulantes; pero no la licencia de funcionamiento, pese a la vigencia de la Ley 264 y la Resolución Ministerial No 021B/2013.





Desde septiembre de 2013, rige en Bolivia el “Reglamento Operativo para las Empresas Privadas de Vigilancia” en el marco de la Ley Nacional 264 de Seguridad Ciudadana. La norma, que regula los servicios de seguridad privada, estipula que cada una de las firmas de este rubro debe contar con licencia y autorización de funcionamiento.



En sus artículos 29 y 30, el reglamento señala que los contratantes deben verificar que las empresas de seguridad por cuyos servicios paguen sean legales. La contratación de empresas ilegales “será pasible a una sanción pecuniaria por la mitad del monto establecido en la boleta de garantía para el tipo de empresa contratada a una cuenta fiscal a favor de la Policía”.



El artículo 29 de la Resolución No 021 B/ 2013 estipula que las empresas públicas o privadas contratantes deberán verificar la siguiente documentación: Resolución de autorización de funcionamiento, Licencia de funcionamiento, Publicación de prensa.



“La norma está vigente y es obligación de empresas de seguridad legalizarse y de las empresas contratantes exigir licencias de funcionamiento a quienes contraten. Es un tema de seguridad”, sostuvo Alfredo Vargas, jefe del Departamento Nacional de Autorización y Control de Empresas Privadas de Vigilancia (Denacev).