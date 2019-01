Evo pide a la oposición no llorar ante la OEA





13/01/2019 - 09:01:42

Correo del sur.- Evo Morales también mencionó que según unos informes que tiene, su lucha en la denominada "guerra digital" está cada vez mejor y siente que los hijos de los oficialistas "se están preparando para combatir".



El presidente Evo Morales afirmó ayer que los opositores deberían unirse y preparar su programa de gobierno, sobre la base de propuestas del pueblo y no del imperio, antes de estar llorando y quejándose "cobardemente" a la Organización de Estados Americanos (OEA).



"Estamos escuchando que no quieren las elecciones primarias porque nos tienen miedo (...) y piden la intervención de la OEA, están diciendo que habrá fraude, pero qué fraude si en 2002 nos han quitado el triunfo y no nos hemos quejado, no hemos llorado y ellos anticipadamente ya están llorando, de paso son llorones los de la derecha, por qué no se juntan todos de una vez", aseveró.



Pidió a las organizaciones políticas unirse, entre "patriotas y antipatriotas" o entre "ricos y pobres". "Nos juntaremos, que se unan y no estén llorando", insistió el Jefe de Estado, durante un acto de proclamación de su candidatura en Epizana, en el departamento de Cochabamba.



Entonces, "como siempre están repartiéndose pegas y cargos, no están pensando en Bolivia. (Por eso) yo diría, en vez de estar quejándose a la OEA cobardemente y con miedo, deberían unirse, y en vez de estar quejándose de que habrá fraude, que se preparen y presenten un programa, un programa del pueblo y no un programa del imperio", apuntó.



El viernes, el ex presidente y candidato de la alianza Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, sugirió a la OEA aplicar la Carta Democrática en Bolivia por la repostulación "ilegal" de Morales y del Vicepresidente Álvaro García Linera, sin respetar el resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016, que les negó esa posibilidad.



Mesa publicó ayer en su cuenta de Twitter, un extracto del mencionado documento de la OEA, reforzando su pedido.



Morales dijo estar seguro de que volverá a ganar en las próximas elecciones e incluso expresó que no sabe cómo aguantará cinco años más de gestión gubernamental.



"Estoy seguro que van a seguir lloviendo más obras y ahora el desafío es cinco años más, yo no puedo creer cinco años más, no sé cómo aguantaremos, (pero) como somos de familias trabajadoras, vamos a seguir aguantando", manifestó Morales, en la entrega de una obra en el municipio Independencia.



Señaló que "el pueblo no se equivoca, el pueblo sabe" y remarcó que por eso se está avanzando "bastante" en el desarrollo del país y se continuará trabajando, aunque insistió en que tampoco puede creer que siga en el poder desde hace 13 años de manera continua.



Por su parte, el candidato opositor Oscar Ortiz por la alianza "Bolivia Dice No" consideró que "fracasó" el denominado proceso de cambio impulsado por el gobierno de Morales desde hace 13 años de manera continua y aseguró que nunca será el camino para la modernidad.



"El presidente Evo Morales nunca va a ser el camino para la modernidad ni para el desarrollo de Bolivia porque ya tuvo 13 años y ha malgastado cerca de 300 mil millones de dólares (...)", dijo Ortiz.