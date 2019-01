Prohibidos vehículos con excesiva publicidad







13/01/2019 - 08:57:09

El Día.- En las noches, en distintas zonas de la ciudad, se observa la circulación de vehículos con publicidad que tienen una gran pantalla que difunden videos o imágenes de distintas empresas, esta situación es más frecuente los fines de semana. Desde la Alcaldía cruceña informaron que estos vehículos están prohibidos, pues aunque la ordenanza municipal 088/2009, sobre publicidad no los restrinja específicamente, sí se menciona la prohibición del uso del elemento publicitario en más del 15% del total del vehículo. En la Unidad Operativa de Tránsito (UOT), mencionaron que el código sí menciona el uso de luces.



Reclamos. El conductor de taxi, Rodrigo Contreras, señaló que estos vehículos dificultan la visibilidad pues las luces que tienen son fuertes y encandilan. No se puede ver bien cuando hay alguno cerca", cuestionó.



Otro conductor, Israel Benavídez, en el 4to anillo y Cristo Redentor, indicó que cada vez hay mayor cantidad de estos vehículos y que falta control. "No sé si están prohibidos o no, pero se debería por lo menos controlar que las luces que ocupen no sean muy altas", expresó. Mientras una conductora en esta misma zona, Daniela Olivares, consideró que este tipo de vehículos no dificulta el tránsito. "No veo que sus luces afecten la circulación. Pero imagino que sí están normados", mencionó.



Alcaldía. Rodrigo Núñez, de la Dirección de Medio Ambiente, indicó que la Ordenanza Municipal se refiere a publicidad en unidades móviles pero no especifica qué tipo de luces se pueden aprobar. "No se mencionan luces fluorescentes, led u otras. En todo caso, a falta de una normativa que ordene este tipo de publicidad (la con luces) específicamente, nosotros mediante la aplicación del principio precautorio establecido en la normativa ambiental estamos en la facultad de negar este tipo de publicidad de vehículos, señaló.