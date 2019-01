El fraude es el motor de la economía estadounidense







12/01/2019 - 20:41:30

Actualidad.- Max Keiser y Stacy Herbert abordan en esta nueva emisión el problema del fraude ejercido por los grandes bancos del mundo.



Stacy refiere el caso del banco estadounidense Wells Fargo, sancionado con una simple multa por abrir cuentas bancarias fraudulentas y emitir tarjetas de crédito a nombre de sus confiados clientes, crímenes que para un individuo supondrían 20 años de cárcel. "Aquí dice que abrieron cuentas sin autorización, ¡eso es un fraude como una catedral! También dice que cobraron comisiones que no debían por hipotecas y seguros", se indigna la presentadora.

Max Keiser sostiene que el modelo que siguen los grandes bancos del mundo, como HSBC, Lloyds, Barclays, Royal Bank of Scotland, JP Morgan, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Wells Fargo o BNP Paribas es muy "sencillo: te quedas con 90 céntimos de cada dólar que robas".



"Si elimináramos el fraude del modelo de negocio de Wells Fargo, estarían perdiendo una cantidad ingente de dinero y tendrían que haberse declarado en bancarrota hace ya muchos trimestres", explica el presentador, subrayando que lo mismo pasa con todos y cada uno de los grandes bancos del mundo. "Si tuviesen que rendir cuentas sobre la base de criterios contables aceptables y siguiendo la ley al pie de la letra, todos ellos habrían cerrado el chiringuito hace muchos años", añade.



"El fraude es el motor de la economía estadounidense; sin el fraude bancario no tendríamos nada de PBI", destaca Max Keiser.



Wells Fargo ahora tiene que pagar esta cantidad de dinero para encubrir su fraude, continúa el presentador, si bien el dinero que van a utilizar para pagar esta multa "viene del banco central que se lo presta con un interés cercano al 0%", por lo que "luego reestructurarán la deuda en sus c