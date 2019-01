EE.UU. elogia feroz compromiso de Asamblea Nacional de Venezuela para restaurar democracia







12/01/2019 - 20:39:24

Voa.- EE.UU. volvió a ratificar su apoyo directo a la Asamblea Nacional y a su presidente, Juan Guaidó, como única institución legítima en Venezuela al considerar a Nicolás Maduro como un mandatario "ilegítimo".



En una declaración del Departamento de Estado, EE.UU. elogió "el feroz compromiso con los principios democráticos de los miembros electos de la Asamblea Nacional", y específicamente el de su presidente, Juan Guaidó, al invocar sus poderes constitucionales.



Aseguran que apoyan el llamado del Parlamento "para que los venezolanos trabajen juntos, pacíficamente, para restaurar el gobierno constitucional y construir un mejor futuro".



Pidieron respetar al Parlamento, y en particular, expresan en el comunicado, a las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas, así como respetar y proteger la Constitución y a los diputados.



"El pueblo de Venezuela merece vivir en libertad en una sociedad democrática gobernada por el Imperio de la Ley. Es hora de comenzar una transición ordenada a un nuevo gobierno", se lee en el comunicado.



Señalan que EE.UU. continuará usando "todo el peso" de su poder económico y político para "presionar para la restauración de la democracia en Venezuela".



Mike Pompeo: “El régimen de Maduro es ilegítimo"



En concordancia con el comunicado, el secretario de Estado, Mike Pompeo, durante una gira por el Medio Oriente, afirmó que trabajarán con países de América Latina para restaurar la democracia en Venezuela.



“El régimen de Maduro es ilegítimo y Estados Unidos trabajará diligentemente para restaurar una democracia real en ese país”, dijo Pompeo durante su visita a Abu Dabi.



"Tenemos muchas esperanzas de que podamos ser una fuerza para el bien que permita a la región unirse para lograr eso”, afirmó.



El viernes, un día después de la juramentación del segundo mandato presidencial de Nicolás Maduro, Guaidó aseguró que la Constitución venezolana le permite asumir legalmente las “competencias de la encargaduría de una presidencia de la República porque lo dice nuestra Constitución”, pero sostuvo que deben ser el pueblo, las fuerzas armadas y la comunidad internacional “que nos lleven a asumir claramente el mandato”.



El comunicado del Departamento de Estado no fue el único respaldo que recibió Guaidó por parte de EE.UU.



John Bolton llama "dictador" a Nicolás Maduro



El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, reafirmó que no reconoce "el ilegítimo reclamo de poder del dictador venezolano Nicolás Maduro".



"La administración del presidente Trump apoya resueltamente a la Asamblea Nacional de Venezuela, la única rama legítima del gobierno debidamente elegida por el pueblo de Venezuela".



Resaltó la "valiente decisión" de Guaidó al declarar que Maduro no tiene legítimamente la presidencia del país.



Bolton hace resposable al gobierno venezolano "de la seguridad de los venezolanos que claman exigiendo elegir libremente a sus líderes".



Aproximadamente unos 50 países no reconocieron las elecciones del pasado 20 de mayo, y por ende, aseguran que a partir de esta toma de posesión, Maduro no cuenta con legitimidad de origen. Así lo han expresado anteriormente EE.UU.; el Grupo de Lima, con excepción de México; y 19 de los países miembro de la Organización de los Estados Americanos (OEA).



A pesar de todo, el gobierno desestimó las declaraciones de Guaidó y ha descalificado en más de una oportunidad las acusaciones. El mismo viernes, Maduro calificó la intención del parlamento como un “golpe tuitero” y "show".



"Pareciera que un grupo de muchachitos han tomado el control de la oposición y ahora quieren jugar a la desestabilización", afirmó Nicolás Maduro.