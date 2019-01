EEUU reafirmó que no reconoce a Nicolás Maduro y apoya a Juan Guaidó para restituir el gobierno democrático





12/01/2019 - 12:36:02

Infobae.- La Casa Blanca reafirmó que no reconoce la controvertida toma de posesión de Nicolás Maduro para un segundo período como presidente de Venezuela, celebrada el jueves, y apuntó que el mandatario es un "dictador".



"Estados Unidos no reconoce la toma de posesión ilegítima del dictador Nicolás Maduro. Su "elección" en mayo de 2018 fue vista internacionalmente como ni libre ni justa ni creíble", señaló el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton.



Por su parte, Robert Palladino, vocero del Departamento de Estado, publicó un comunicado en que hizo un llamado "a todos los venezolanos para que respeten el papel de la Asamblea Nacional y de la seguridad y las fuerzas armadas para respetar todas las protecciones que la Constitución concede a Juan Guaidó (presidente del Parlamento) y los demás miembros de la Asamblea Nacional".



Maduro tomó este jueves posesión para un segundo período como presidente de Venezuela en medio de críticas internacionales, lideradas por Estados Unidos y varios países latinoamericanos, sobre la legitimidad de su nuevo mandato.



A su juramento del cargo únicamente acudieron cuatro presidentes de los 19 países latinoamericanos: el de Bolivia, Evo Morales; el de Cuba, Miguel Díaz-Canel; el de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén; y el de Nicaragua, Daniel Ortega.



Bolton también argumentó que la Administración del presidente, Donald Trump, apoya a la Asamblea Nacional de Venezuela, "la única rama legítima del gobierno debidamente elegida por el pueblo venezolano".



En concreto, la Casa Blanca destacó la "valiente decisión" del jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, que adelantó este viernes que intentará, de nuevo, desalojar del poder a Maduro declarando que usurpa la Presidencia.



Por otro lado, Bolton advirtió que el Ejecutivo de Trump continuará usando "todo el peso del poder económico y diplomático de Estados Unidos para presionar por el restablecimiento de una democracia venezolana que revierta la actual crisis constitucional".



El Gobierno de Trump ha elevado la presión sobre Caracas con sucesivas sanciones económicas a altos cargos del Gobierno de Maduro, incluida la primera dama Cilia Flores y a varios ministros, a los que se acusa de represión y abusos a los derechos humanos.