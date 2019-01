Jessica comparte impactante imagen de los estragos del embarazo en su cuerpo





12/01/2019 - 10:52:23

Quien.- Jessica Simpson reveló que no la está pasando nada bien en su tercer embarazo . Como muestra de los malestares que ha enfrentado, la cantante y diseñadora compartió una imagen de su pie y suplicó a sus seguidores que le dieran consejos para bajar la impresionante hinchazón que sufre.



“¿Algún remedio?”, escribió Jessica junto a un clamor de “¡¡¡¡Ayuda!!!!”.





Fotografía, que hasta el momento está por llegar a las 100 mil visitas, ha motivado a miles de sus seguidores a compartirle remedios.



La actriz, que ha compartido a través de sus redes sociales el proceso de su embarazo, confesó hace algunos días que se sentía terrible y que esperaba con ansias recobrar su cintura este 2019.



Ver esta publicación en Instagram Any remedies?! Help!!!! Una publicación compartida de Jessica Simpson (@jessicasimpson) el 10 Ene, 2019 a las 5:10 PST







Simpson tiene dos hijos más con su esposo Eric Johnson, Maxwell Drew Johnson de 6 años y Ace Knute Johnson de 5, y en cada uno de ellos ha sufrido fuertes inconvenientes de salud, especialmente por su tendencia a subir extremadamente de peso. Incluso ya alguna vez la empresa Weight Watchers le firmó un contrato por 4 millones de dólares para bajar los más de 90 kilos que llego a alcanzar en su embarazo.



Ver esta publicación en Instagram ❄️ Snow Day Memories ❄️ Una publicación compartida de Jessica Simpson (@jessicasimpson) el 17 Dic, 2018 a las 2:19 PST

