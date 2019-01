Leo DiCaprio se deja ver enamoradísimo de su joven novia







12/01/2019 - 10:48:58

Quien.- A pesar de que el historial amoroso de Leonardo DiCaprio es bastante extenso y las mujeres con las que se le ha relacionado comparten un común denominador: el aspecto físico y la profesión, el ganador al Oscar parece haber encontrado la estabilidad con su actual pareja.



La guapa modelo Camila Morrone y Leo han sido captados juntos desde hace poco más de un año en diferentes situaciones y diferentes partes del mundo.





La seriedad de la relación puede ganar relevancia al considerarse que a sus escapadas por el mundo se han sumado Lucila Sola, madre de Camila y su ex, el actor Al Pacino.



Leo y Camila han compartido románticos paseos en yate en los lugares más exóticos del mundo, sin embargo, recientemente fueron captados en un plan muy romántico, como pocas veces se ha visto a Leonardo DiCaprio.



La pareja fue captada mientras compartía una romántica cena en Manhattan, durante la velada Leo y Camila intercambiaron apasionados besos y abrazos.

Aunque si de matrimonio se trata, una fuente cernaca al actor declaró hace unos meses a E! News que no está en sus planes, y no por un tema suyo, sino porque él tiene muy presente que Camila aún es muy joven y se encuentra en un momento vital completamente diferente al suyo.





Leonardo siempre ha marcado una línea muy clara entre su carrera y su vida privada, que trata de proteger a toda costa, y esto, parece que es algo que viene de familia, pues su madre, Irmelin Indenbirken, es consciente de lo mucho que detesta su hijo las intromisiones en su intimidad y no duda en recurrir a medidas extrañas para espantar a los curiosos que se presentan a la mansión que posee en Los Ángeles con la esperanza de cruzarse con el actor.



De acuerdo con The Sun, una fuente cercana a Irmelin reveló que la mamá del actor espanta a manguerazos a los fans curiosos, en especial a los que acuden como parte de las populares visitas guiadas por la ciudad que paran regularmente frente a la puerta de la vivienda.