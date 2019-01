Misión en la OEA aclara a Mesa que no puede aplicarse Carta Democrática contra Bolivia





12/01/2019 - 09:11:38

La Razón.- La misión diplomática de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA) acusó al expresidente y candidato presidencial Carlos Mesa de “distorsionar y manipular” el contenido de la resolución sobre Venezuela y aclaró que no existe ningún procedimiento activado contra Bolivia que pueda motivar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana.



“El Consejo Permanente de la OEA, simplemente aprobó una Resolución referida a la situación de Venezuela, bajo un procedimiento que no guarda relación alguna con los mecanismos establecidos para la aplicación de la Carta Democrática Interamericana”, aclaró la misión en un comunicado respecto a las últimas declaraciones de Mesa .



En las últimas horas y a través de su cuenta en Twitter el candidato presidencial escribió: "La OEA aplicó correctamente la Carta Democrática Interamericana en el caso de Venezuela, y esa misma consecuencia debiera tener en el caso de la demanda de respeto al 21F y el intento de ilegal repostulación de Evo Morales y su vicepresidente Álvaro García”.



La misión en la OEA aclaró sobre el pedido de Mesa: “Corresponde dejar claramente establecido que en el marco de la OEA, no existe ningún procedimiento y/o mecanismo activado en contra del Estado boliviano, que pueda motivar la activación de la Carta Democrática, ya que la misma solo se aplica en caso de darse un golpe de estado en un país de la región”.



El jueves, cuando el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, asumía su segundo mandato, la OEA aprobaba una resolución para declarar ilegítimo ese mandato con 19 votos a favor, seis en contra y ocho abstenciones. Maduro rechazó esa decisión, al igual que su aliado el presidente boliviano, Evo Morales.



Mesa y el resto de la oposición, además de plataformas ciudadanas, reivindican el referéndum del 21 de febrero de 2016 que le dio el triunfo al No a la repostulación. Un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) habilitó, apoyado en el Pacto de San José de Costa Rica, una nueva candidatura de los actuales mandatarios.