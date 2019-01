Surge un segundo fantasma y hay más implicados en Sacaba







12/01/2019 - 09:07:59

Opinión.- En la presunta red de corrupción y desfalco en la Alcaldía de Sacaba, surgieron un segundo “funcionario fantasma”, más servidores públicos implicados y extrabajadores cuyas cuentas seguían vigentes.

El alcalde de Sacaba, Humberto Sánchez, hace tres días informó que a través de un “funcionario fantasma”, denominado J. Hernández P., se desviaron recursos económicos que debían ingresar en el Registro Único para la Administración Tributaria (RUAT). Ayer se conoció que ese no era el único “servidor fantasma”. Existe otro de iniciales S.A.R., según información de fuentes cercanas a la función municipal



Además, aún habrían funcionarios involucrados en el caso que continúan trabajando. El Alcalde, hace unos días, reveló que una auditoría interna detectó que una red de corrupción operaba al interior de la institución. Siete servidores fueron destituidos y denunciados ante el Ministerio Público, el 27 de junio de 2018



Juan Carlos J.C., exdirector de Ingresos y Servicios Municipales e Iber Ronald V.A., exjefe de Sistemas, son los principales investigados, además de Luis Víctor C.L., Luis Alfredo R.B. y Javier P.R., exfuncionarios de la unidad de Sistemas.



También Cintia R.I. y Olquer C. Los denunciados fueron parte de Ingresos Municipales y cuando se detectaron las irregularidades ya no eran servidores. Sin embargo, desde sus cuentas en el RUAT aún se realizaban trámites. Cintia trabajó en el área hasta septiembre de 2017, después de ocho meses volvió a la institución, pero al área de Asfaltos. Olquer sirvió hasta marzo de 2017



Asimismo, Iber Ronald V.A., exjefe de Sistemas, fue suspendido de sus funciones el 22 de junio de 2018, después de que la unidad de Transparencia y Asesoría Legal procedieran a la intervención de las unidades de Sistemas e Ingresos Municipales



Sin embargo, Juan Carlos J.C., exdirector de Ingresos Municipales, fue retirado el 26 de julio de 2018, según el formulario de desvinculación laboral, es decir, un mes después de presentarse la denuncia. Este servidor trabajó para el municipio desde el 2 de abril de 2007.



FANTASMAS Aparecieron dos “funcionarios fantasmas” con usuarios habilitados en el sistema del RUAT. Se presume que servidores de la Alcaldía de Sacaba utilizaron esas cuentas para realizar cobros ilegales por impuestos de vehículos.



El usuario J. Hernández P. (“fantasma”) inició sesión por primera vez en el RUAT el 17 de marzo de 2016, a las 16:04 horas. Su última conexión fue en mayo de 2018, según datos confidenciales.



Sobre el otro “fantasma”, S.A.R., se reporta trámites desde 2015 hasta 2018. Sin embargo, se presume que ese usuario se habilitó antes.

IRREGULARIDADES El “funcionario fantasma” J. Hernández P. fue creado por el usuario perteneciente al exjefe de Sistemas Iber Ronald V.A. Su cargo le da la facultad de administrar cuentas de usuarios del sistema RUAT, según el Manual de Funciones.



En su defensa, el exservidor señaló: “Alguien usó mi usuario, ya que con mi cuenta habrían creado a J. Hernández, pero tenía una contraseña personalísima (...)”, según su declaración informativa ante la Fiscalía, del 11 de julio de 2018.



Una hora antes de que J. Hernández P. se conectara por primera vez al RUAT, uno de los investigados entró al sistema. La conexión de Hernández se da desde el IP (protocolo de internet) de ese exfuncionario, según la documentación que mostró un cercano al municipio



El 8 de octubre de 2015, el mismo exfuncionario abrió su cuenta en el RUAT a las 08:18 horas. A las 08:22 se conectó S.A.R. (otro “fantasma”) y luego a las 08:27 volvió a habilitar el exservidor. Las conexiones se efectuaron desde un mismo IP.



El 3 de agosto de 2015, a las 09:24 horas, el mismo exfuncionario, ingresó con el usuario del exjefe de Sistemas. Esas sesiones se ejecutaron de una misma dirección.