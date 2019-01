BST, de Condori, acepta la invitación de Mesa







Correo del Sur.- La agrupación Bolivia Somos Todos (BST), liderada por el disidente del MAS, Damián Condori, decidió aceptar la invitación para establecer un acuerdo político con Comunidad Ciudadana (CC), encabezada por el ex presidente Carlos Mesa, rumbo a las elecciones generales.



“Hemos decidido hacer un acuerdo político con Comunidad Ciudadana”, confirmó la asambleísta de Chuquisaca Hilda Saavedra, argumentando que el principal motivo para aceptar la invitación radica en la demanda de unidad política que expresaron las bases.



Tras adoptar esta decisión en un congreso en Cochabamba, BST remitirá una carta de respuesta oficial a Carlos Mesa aceptando su invitación, en los siguientes días.



El pasado 31 de diciembre, Mesa envió una nota de invitación a la agrupación Bolivia Somos Todos con la finalidad de propiciar una articulación política.



Un ampliado departamental de la estructura política consolidada en Chuquisaca decidió trasladar el análisis de la misiva a un congreso nacional, que se desarrolló en Cochabamba con más de un centenar de representantes de ocho de nueve departamentos de Bolivia. No participaron los representantes de Beni pero coincidieron con sus pares en delegar a Condori a iniciar reuniones de coordinación con Mesa.



“Esperamos que exista una coincidencia programática, ideológica y una coincidencia de lucha”, sostuvo Saavedra al añadir que la población boliviana y chuquisaqueña les está “exigiendo unidad”. “Nos están diciendo que nos unamos para defender la democracia, la Constitución y el voto del pueblo”, declaró.



El Secretario Ejecutivo de la Federación Única de Trabajadores de Pueblos Originarios de Chuquisaca (FUTPOCH), Román Barrón, calificó la alianza de Condori, ex ejecutivo de esa organización, como una traición a la base campesina.



“Es una traición fatal a su militancia del Damián Condori juntarse con un traidor”, señaló, manifestando que el MAS no tiene miedo de las nuevas alianzas, puesto que en pasados días recibieron solicitudes de disidentes que buscan retornar a las bases del instrumento político.



“Sabíamos el Damián Condori con quiénes se reunía, quienes han manipulado desde que se ha volcado (…) estaba previsto que ellos tenían que juntarse cualquier rato con aquellos partidos que nos han traicionado, discriminado, pisoteado y vendido nuestros recursos naturales ”, señaló.