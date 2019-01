Empresarios peruanos se oponen a importación de gas







12/01/2019 - 08:59:58

Página Siete.- Empresarios peruanos se oponen a la negociación del Gobierno del vecino país para importar gas de Bolivia, según reportó el diario peruano Gestión.



El presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), Felipe Cantuarias, mostró su oposición al avance en las negociaciones entre las autoridades de Perú y Bolivia.



“Los recientes anuncios del Gobierno de importar petróleo y gas de otros países para atender la demanda interna futura, en lugar de apostar por la industria nacional de hidrocarburos y poner en valor su enorme potencial de recursos, es una política equivocada que convertirá a nuestro país en un importador neto y pondrá en riesgo su seguridad energética”, advirtió, de acuerdo con Gestión.



El pasado jueves, el ministro peruano de Energía y Minas, Francisco Ismodes, llegó a Bolivia para analizar la posibilidad de la compra de gas boliviano con el fin de surtir las localidades del sur del país.



El presidente de la SPH agregó que de las 18 cuencas con potencial de hidrocarburos del vecino país sólo se explotan cuatro y que incluso hay hallazgos importantes en regiones como Puno a la cual quieren hacer dependiente del gas boliviano.



“Sólo la producción de hidrocarburos genera canon, mientras que la importación no genera ningún beneficio para las regiones y no genera valor ni puestos de trabajo”, subrayó.



Perú consume aproximadamente 250 mil barriles de petróleo diarios, pero la producción interna del vecino país sólo cubre la cuarta parte de esa demanda.



“Esto no se debe a la falta de recursos, sino porque se han dejado de lado las medidas necesarias para el desarrollo de los proyectos de exploración y explotación y la atracción de nuevas inversiones”, sostuvo el ejecutivo.



De enero a septiembre de 2018, la importación de hidrocarburos sumó más de 5.000 millones de dólares. “Es decir, hemos enviado al exterior divisas que pudieron quedarse en el Perú si se hubiera incentivado la producción nacional”, anotó Cantuarias.



Adicionalmente destacó que la cifra acumulada en 2018 es superior en 25% a lo importado en el mismo periodo (enero-septiembre) del año 2017 (3.000 millones de dólares).



La SPH sostuvo que una herramienta importante para promover las inversiones y beneficiarnos con el potencial de los hidrocarburos que tenemos es la aprobación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH).



De acuerdo con la Empresa Estatal de petróleo del Perú con la LOH, hacia 2023 ese país podría producir 100 mil barriles diarios de petróleo además de impulsar la generación de miles de puestos de empleo directo (sólo en actividades de perforación y campamentos).