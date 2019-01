Repsol prevé cuantificar en abril potencial de pozo Boyuy X1







12/01/2019 - 08:51:55

El Deber.- La compañía española Repsol y sus socias Shell Bolivia y Pan American Energy (PAE) continuarán con la perforación del pozo Boyuy X1 hasta los 8.000 metros de profundidad y después cuantificar el caudal de producción de gas natural.



En abril está planificado realizar las pruebas y en mayo se conocerán los resultados.



El gerente de Exploración de Repsol, Víctor Goitia, confirmó a EL DEBER que a fines de febrero se alcanzará a los 8.000 metros de profundidad y luego se harán las pruebas de producción que permitirá saber el volumen comercial.



"En abril vamos tener la evaluación de los registros eléctricos y la prueba de producción. Y en mayo tendremos los resultados", afirmó Goitia.



Al principio la petrolera y sus socias del Bloque Caipipendi tenían previsto hallar gas natural a una profundidad de 6.000 metros, y cuya perforación comenzó a mediados del 2017.



Según el gerente de Relaciones Externas de Repsol, Mauricio Mariaca, se alcanzó las areniscas de Huamampampa con gas, pero aún no se puede cuantificar su potencial mientras no se concluya hasta los 8.000 metros.



A la fecha se invirtieron $us 110 millones en la exploración del pozo Boyuy X1, ubicado a 40 kilómetros de Carapari.



Mariana agregó que se aguarda llegar a $us 150 millones hasta febrero, tal como está planificado la perforación.



El presidente Evo Morales y el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, realizaron está tarde una inspección técnica al pozo que alcanzó a los 7. 862 metros de profundidad y es uno de los más profundos de Sudamérica.



Morales calificó como un hecho histórico e inédito llegar con la perforación a esa profundidad.