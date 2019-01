Aun sin gas, perforación en Boyuy X2 seguirá hasta los 8.000 metros







12/01/2019 - 08:38:39

El País.- Había expectativa generada, pero acabó en nada. La visita a Boyuy (Caraparí) fue solo una inspección más, con mucho optimismo, pero una inspección más. La perforación sigue sin dar resultados, más allá del optimismo renovado por parte del presidente Evo Morales y del Ministro de Hidrocarburos Luis Alberto Sánchez y el resto de la comitiva técnica, que sigue dando vueltas a las arenas de Huamampampa halladas en el sector (las mismas que Margarita, mucho más al norte, pero en el mismo bloque), pero sin concretar un nivel óptimo de producción.



La perforación en Boyuy, un pozo en el mismo bloque Caipipendi donde se ubican Margarita y Huacaya, pero al sur, y operado por Repsol, en consorcio con Shell y Pan American Energy, se inició en julio de 2017 con la esperanza de encontrar una reserva de 1 trillón de metros cúbicos – la mitad que en Margarita – y romper así el mantra que acompaña al Gobierno sobre el escaso éxito registrado en 13 años en exploración.



La perforación ha llegado a 7.860 metros de profundidad año y medio después, y de acuerdo a los datos técnicos, a los 8.000 no hay posibilidades técnicas de recuperación del hidrocarburo, sin embargo YPFB ha instruido apurar al límite.



“La profundidad total que se apunta a perforar es de 8.000 metros, una vez alcanzada está meta se realizarán las respectivas pruebas de producción que permitirán determinar el potencial productivo del pozo y anunciar los beneficios económicos que implica este prospecto exploratorio para toda la población nacional” señala la nota de prensa distribuida por YPFB, consciente de que el resultado también puede ser negativo, o que el volumen a recuperar a tal profundidad – lo que encarece los costos – no sea rentable.



“Con este hallazgo se abre un nuevo modelo geológico regional, porque este prospecto nos permitirá el desarrollo de nuevas reservas a niveles profundos de gas en el Subandino Sur, que se extiende por los territorios de los departamentos de Tarija, Chuquisaca y parte de Santa Cruz”, explicó el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Óscar Barriga.



El Boyuy X-2 es perforado por la empresa E&P Bolivia, conjuntamente con YPFB desde el 16 de julio de 2017, en la provincia Gran Chaco del Departamento de Tarija, con lo que suma más de 542 días de perforación. La inversión para llevar adelante las tareas de prospección exploratoria suma casi 126 millones de dólares sin que al límite de la posibilidad, se tengan datos confirmados.



Un dilema para Tarija

El fracaso en exploración es lo normal, de hecho los índices mundiales, tras la mejora de la tecnología, igual sigue dando un 30 – 40 por ciento de éxito en este tipo de operaciones. Es una de las causas por las que se ha desarrollado el fracking, que no requiere de la misma precisión al tratarse de una técnica en el que se fractura la roca mediante explosivos liberando el hidrocarburo del alrededor, eso sí, afectando también a los acuíferos.



Tarija ha seguido perdiendo peso productivo en el país; si en 2015 producía 40 millones de metros cúbicos de gas de los 60 que se producen a nivel nacional, en la actualidad produce apenas 30 de los 50, es decir, que mientras Chuquisaca y Cochabamba se han mantenido y Santa Cruz ha incrementado con la puesta en funcionamiento de Incahuasi, Tarija ha perdido. Con Boyuy se espera recuperar el peso si los mercados lo permiten, pero por el momento hay que darle tiempo.



La barrera de los 8.000, una cifra clave



Con 7.840 metros perforados, Boyuy X2 es el pozo más profundo de América según ha asegurado el Presidente Evo Morales.



El pozo descubridor en Bolivia, el Bermejo X2, encontró petróleo a los 597 metros hace 95 años; Los pozos de Margarita y Huacaya se encuentran entre 4.500 metros y 5.250, siendo el Margarita 7 hasta ahora el más profundo, con casi 6.000 metros.

La profundidad dificulta técnica y económicamente la recuperación del petróleo.