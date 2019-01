Aurora tiene dos jugadores Sub-20 para el Apertura







12/01/2019 - 07:49:52

Los tiempos.- Al igual que los otros clubes, Aurora debe tomar en cuenta la obligatoriedad de la inclusión de un jugador de la categoría Sub-20 durante 45 minutos en cada partido.



De acuerdo a lo que se conoció ayer, el elenco celeste tiene a dos jugadores que pertenecen a la categoría, Cristian Tarqui (18) y Gabriel Montaño (14), quienes podrían ser tomados en cuenta por el técnico Marcos Ferrufino.



A estos dos jugadores, podrían sumarse Boris Ágreda (16) y Raúl Condori (16), quienes están a prueba en el club.



Sin embargo, el que mayores posibilidades podría tener en el equipo titular es Tarqui porque ya debutó en el pasado torneo frente a Real Potosí, en la última fecha.





Ayer, en conferencia de prensa, el jugador potosino destacó que tiene “más ganas” de jugar como titular.



“Comencé desde los 13 años en Real Potosí, en la escuelita, jugué en reserva y luego me vine a Cochabamba. Estoy feliz de estar en este club”, señaló.



Por otra parte, los jugadores César Lamanna y José Fleitas destacaron que trabajan en la parte física para evitar lesiones, tomando en cuenta que ambos fueron afectados durante varias fechas en el torneo pasado.



“El año pasado tuve muchas lesiones, no es bueno para un futbolista, es por eso que cumplir con la pretemporada es importante”, señaló.



Asimismo, a través de las redes sociales del cuadro cochabambino se anunció la contratación del portero beniano Juan Carlos Robles, además de la incorporación del volante paceño Daniel Camacho, quien militó hasta la pasada temporada en The Strongest.







SE CONCENTRARÁN POR CINCO DÍAS



El elenco celeste firmó ayer un convenio con el centro de eventos Don Bosco Fátima, mismo que será utilizado para la concentración del primer plantel, desde mañana hasta el jueves.



En la víspera se informó que el convenio tendrá duración de un año y servirá para que el primer plantel, además de las divisiones menores, pueda utilizar los ambientes que se tiene en la zona de Colcapirhua.



El centro de eventos cuenta con habitaciones, salas de reuniones y canchas donde se puede cumplir con las concentraciones.



Aurora tiene previsto dejar esos ambientes el jueves, para que un día después viajen a la ciudad de La Paz para el debut ante el Tigre.