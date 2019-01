Wilster tiene 2 bajas para el debut







12/01/2019 - 07:48:16

Los tiempos.- “No pasó ni un mes de su operación en el hombro izquierdo, pero ya está entrenando en la parte física, aunque aún no puede jugar fútbol”, explicó Antezana.



El galeno señaló que a fin de mes o la primera semana de febrero se le realizará una última revisión para que reciba el alta médica respectivo.



Recordemos que a Aponte le operaron primero del hombro derecho y después de un mes y medio del hombro izquierdo. Motivo por el que no terminó jugando los últimos partidos del Campeonato Clausura 2018.



En el caso de Omar Morales, el jugador está a un 99,9% de su total recuperación, según Antezana.



El jugador debe viajar nuevamente a Rosario, Argentina, donde fue intervenido quirúrgicamente de la rodilla derecha, por una rotura de ligamento cruzado, en marzo de 2018, para volver a ser evaluado por el médico que lo operó y finalmente recibir el alta médica.



Antezana explicó que el jugador ya debió viajar a Rosario el año pasado; sin embargo, el galeno no se encontraba en Argentina, motivo por el que se programó su viaje para el jueves 24 de enero.



Sobre Serginho, el médico explicó que tuvo una intensa rehabilitación de la lesión sobre el tendón de Aquiles del pie derecho, en Sao Paulo.



Sin embargo, el primer día que volvió de Brasil tuvo otro problema en la espalda, que fue superado ya sin contratiempos.



El jugador volverá a ser evaluado este lunes para determinar si ya puede pasar a trabajar bajo las órdenes del técnico Miguel Ángel Portugal o continuar con labor diferenciada.



El resto del plantel no tendría problemas, de momento, para ser tomado en cuenta por el técnico español para el debut ante la Academia paceña, el 20 de este mes.



Respecto a Ricardo Pedriel, que hizo diferenciado en la semana, Antezana explicó que se debió a que el delantero se integró tarde a la concentración del cuadro aviador.







EL ROJO TERMINA SU CONCENTRACIÓN



El plantel de Wilstermann finalizará mañana la concentración que tuvo durante toda la semana en el Centro de Formación y Entrenamiento Deportivo (Cefed), en la zona de La Tamborada.



El intenso entrenamiento físico que tuvieron durante la semana terminará hoy con un trabajo a doble turno, pero saldrán del Cefed mañana.



Mañana el plantel tendrá su segundo partido amistoso ante el campeón cochabambino Arauco Prado.



El cotejo, según fue anunciado ayer por el club, será a puertas cerradas, motivo por el que no se confirmó ni hora ni lugar, aunque de inicio se dijo que se desarrollaría en el complejo a las 11:00.