Murray cuelga sus sueños

12/01/2019 - 07:46:50

Opinión.- Andy Murray (31 años), el único tenista con brillo especial que fue capaz de bajar a Roger Federer, Novak Djokovic y Rafael Nadal de la cima, anunció, entre lágrimas, que su intención es retirarse tras el Grand Slam de Wimbledon. Asumió la determinación debido al calvario por el que atravesó en 2018 por su lesión en la cadera.

El actual 230 del mundo lloró en la rueda de prensa previa al Open de Australia al explicar el sufrimiento que experimenta, tras ser operado en enero de la temporada pasada.

“Estuve sufriendo durante un largo tiempo, un total de 20 meses. Intenté hacer todo lo posible, pero el dolor no ha cesado”, afirmó el escocés.

El exnúmero uno del planeta, el hombre que rompió la sequía de 76 años sin un título de Grand Slam británico y que ha ganado dos oros olímpicos, prioriza su “calidad de vida”. Es por ello que intentará retirarse tras la nueva edición de Wimbledon. De todos modos, no descarta la posibilidad de verse obligado a abandonar el circuito tras Melbourne.

“Juego con limitaciones. Ello no me permite cosas básicas como entrenar. Amo el tenis. Esa es la cuestión”.

El nacido en Glasgow y dueño de 14 títulos en torneos Masters 1000 y tres Grand Slams será extrañado en el ambiente. Será siempre recordado por su aplomada resistencia, trabajada desde que era un niño. Con 8 años vivió uno de los episodios más trágicos de la historia del Reino Unido. El 13 de marzo de 1996, Thomas Hamilton disparó en la localidad escocesa de Dunblane, de donde es natural Andy, a 16 niños y a un profesor en un colegio, asesinándolos a sangre fría.

Después se suicidó. Andy y su hermano Jamie eran alumnos de ese colegio y se salvaron por no estar en ese momento en el gimnasio, lugar de la matanza.

Estaba escrito que aquel niño haría historia.