Admiten denuncia de Chavo por estafa y discriminación







12/01/2019 - 07:42:52

Página siete.- “La justicia peruana admitió mi denuncia contra la organización del Dakar por los delitos contra la humanidad-discriminacion y delito contra el patrimonio-estafa”, anunció ayer Juan Carlos Salvatierra, sobre la acusación en contra de la ASO, que vetó su vehículo para correr en el rally de este año.



Según el piloto boliviano, los responsables de la organización Etienne Lavigne y Xavier Gavory tendrán que presentarse a declarar en las siguientes horas. “Hoy (ayer) ha sido un gran día, la justicia peruana admitió mi denuncia contra la organización del Dakar”, resaltó el corredor nacional.



El pasado fin de semana, el cruceño que quería competir en cuadratracks dijo que pedirá un resarcimiento económico a la empresa Amaury Sport Organisation (ASO), tras ser excluido por esa organización del Dakar-2019 que se corre por tierras peruanas.



La ASO dijo el domingo en un comunicado “que el quad con el que desea participar no se ajusta a las reglas de la prueba, que dictaminan que los vehículos deben ser accesibles a todos y manufacturados en serie. No es el caso de este quad, que es un prototipo”.



Salvatierra arguyó que la ASO lo excluyó a última hora, aunque su director, el francés Lavigne, aseguró que le comunicaron varias veces al boliviano que con su nave no podía correr, pero que él persistió en su intento.



Loeb y Sunderland aceleran en el Dakar



Después de un par de días complicados, el francés Sébastien Loeb y su copiloto Daniel Elena (Peugeot) mostraron ayer nuevamente sus colmillos, dominando en gran medida la quinta etapa del Rally Dakar-2019 entre Tacna y Arequipa, en Perú.



Los campeones de nueve mundiales de rallies terminaron con tiempo de 4 horas, 56 minutos y 34 segundos, un crono 10 minutos y 22 segundos inferior al del catari Nasser al-Attiyah (Toyota), líder de la clasificación general. Loeb también le sacó 24 minutos y 4 segundos al español Nani Roma (Mini) tras recorrer los 714 kilómetros.



En motos, el también francés Xavier de Soultrait (Yamaha) cruzó primero la línea de meta, pero la victoria se la llevó finalmente el piloto británico Sam Sunderland (KTM) por decisión de los comisarios. El resultado definitivo fue actualizado después de que se consideró que Sunderland perdió diez minutos tras asistir al portugués Paulo Gonçalves (Honda), quien sufrió un accidente.