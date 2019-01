La federación rechaza acusaciones de Pérez







12/01/2019 - 07:41:11

Página siete.- La Federación Boliviana de Fútbol rechazó ayer las aseveraciones del abogado Víctor Hugo Pérez, quien en las redes sociales insultó al presidente de la entidad, César Salinas.



El abogado Israel Campero, del comité jurídico del staf que presta servicios a la FBF, acompañado del coordinador federativo Héctor Montes, ofrecieron una conferencia de prensa para responder a Pérez, quien acusó al titular federativo de haber encabezado un movimiento en su contra.



“El señor Víctor Hugo Pérez afirmó, al ser aprehendido por las fuerzas del orden público, que toda esta aprehensión sería en razón a un artilugio (artimaña) hecho por la FBF, queremos decir a la afición deportiva del país de que esto es absolutamente falso y raya en la irracionalidad del señor Pérez”, dijo Campero, quien remarcó que “Víctor Hugo Pérez no tiene moral para amenazar y asignar la responsabilidad de su aprehensión a la FBF. (...) La aprehensión a la que se ha sometido hoy (ayer) deviene de un mandamiento librado por la jueza segundo de Instrucción Penal en Santa Cruz, en razón a una denuncia promovida por cinco personas, por los delitos de estafa agravada”.



Campero fue más allá al mencionar que “el señor Víctor Hugo Pérez tiene denuncias por varios delitos en Santa Cruz, no se olviden que fue recluido en el penal de Palmasola el año pasado por una denuncia interpuesta en su momento por el actual presidente de Oriente Petrolero, Yimi Montaño”.



El abogado Pérez, quien en el pasado fue asesor del titular de la federación, aclaró ayer que no fue detenido y que la situación afectó a su madre.