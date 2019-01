Jorge Flores buscará su revancha en el Bolívar 2019







12/01/2019 - 07:39:34

Página siete.- El técnico de Bolívar, César Vigevani, aclaró ayer que el lateral izquierdo Jorge Enrique Flores está en sus planes y se quedará en Bolívar, pero no dio detalles si se ampliará su contrato o no.



“(Jorge) Flores está descartado que se vaya, hablamos con él y tiene ganas de quedarse, seguramente se solucionará su tema contractual. Está con una sed de revancha. Este año quiere dar lo que puede dar un jugador de su nivel”, explicó el técnico argentino de Bolívar.



Flores tiene contrato con los celestes hasta medio año, por lo que buscará la ampliación al menos por seis meses más, para no quedar sin club en el segundo semestre de este año.



Vigevani reconoció que tiene una plantilla amplia para encarar los torneos de la División Profesional y la Copa Libertadores de América. Según el argentino, en muchos tramos de la temporada deberá rotar jugadores por el tiempo que existe entre partido y partido.



“A medida que vamos haciendo los trabajos tácticos hacemos variantes, la idea es buscar la mejor sociedad en el equipo, hay una competencia sana que hace que el jugador deba dar el máximo, para eso conformamos el plantel de esta manera y, por la maratón de partidos que tendremos, debemos tener variantes y rotaciones”, dijo.



Pero descartó enfrentar a Wilstermann con un equipo alterno, pese a la cercanía del encuentro por Copa Libertadores ante Defensor Sporting. “Estas variantes no serán desde el inicio del torneo”, aseguró.



Analizan ceder jugadores



Sobre la cantidad de jugadores que tiene en el plantel, Vigevani adelantó que es posible que se cedan algunos jugadores a préstamo a otros equipos.



“Si vemos que hay algún jugador que está muy tapado, ya hablamos con algunos de ellos internamente, vamos a tratar de darlo a préstamos para que tenga minutos de fútbol, estamos en una evaluación de dos o tres casos, pero el resto de la plantilla no se mueve”, apuntó.



Uno de los jugadores que fue cedido en las últimas horas es Ronaldo Monteiro. El delantero ya tuvo su primera práctica ayer con Destroyers, equipo en el que estará a préstamo por un año.