Pablo Zeballos: No seguiré en Oriente





12/01/2019 - 07:31:28

El Deber.- Desde Asunción, el paraguayo Pablo Zeballos se despidió de Oriente Petrolero que ahora tiene vía libre para contratar un atacante extranjero más para cubrir el cupo que deja el goleador guaraní, que fue el máximo artillero albiverde en el torneo Clausura pasado.



“No seguiré en Oriente”, le dijo Zeballos a DIEZ desde su país, donde se recupera de una lesión en el tobillo que le impidió estar desde el inicio de los entrenamientos que comanda el técnico Mauricio Soria, quien de todas maneras no lo tenía en sus planes para este año.



Aunque informó que ya no vestirá de albiverde, Zeballos aclaró que todavía no rescindió formalmente, pero apuntó que todo quedará resuelto la próxima semana, ya que por ahora está enfocado en recuperarse totalmente de la lesión.



“Estoy realizando la recuperación del tobillo, ya que jugué los últimos seis partidos del torneo Clausura lesionado”, explicó el atacante guaraní, que hace poco pidió un permiso especial de 10 días para ponerse bien en Asunción.



Pablo acabó su segundo ciclo en Oriente que duró solo seis meses, igual que la primera vez, en 2006, aunque en aquella ocasión su rendimiento fue sobresaliente, pues con 20 años recién debutaba en primera división y lo hacía siendo un goleador nato, de gran nivel. De esa manera fue que pudo emigrar al fútbol de México y luego pasó por varios clubes grandes de Sudamérica.



“Lo único que puedo decir es que estuve muy feliz de haber vuelto (a Oriente) luego de 12 años y haberle dado la clasificación al club a la Copa Sudamericana”, apuntó el atacante que anotó 11 goles en el Clausura.



Luz verde para otro foráneo



Con la marcha de Zeballos, la dirigencia puede anunciar en los próximos días al nuevo refuerzo extranjero que llenará el último de los seis cupos permitidos por el reglamento. El colombiano José Adolfo Valencia es el elegido, pero su llegada se complicó.



El hijo del ‘Tren’ Valencia es jugador de Feirense, de Portugal, y hace algunos días las negociaciones estaban por buen camino, ya que el colombiano no había sido tomado en cuenta en el semestre pasado y buscaba otro destino para tener continuidad.



Sin embargo, en los últimos encuentros de su equipo ha sumado minutos y, es más, la fecha pasada anotó un gol en el empate de Feirense ante Santa Clara (2-2). Hoy está convocado entre los 18 que enfrentarán a Aves, por la liga portuguesa.



Con este nuevo presente, la negociación con el atacante colombiano no será fácil, por lo que la dirigencia debe apuntar a otro extranjero, aunque cada vez el tiempo es corto de cara al inicio del torneo Apertura, que será el 20 de este mes, contra Royal Pari, en el Tahuichi.



Otro de los puestos que necesita reforzar el equipo albiverde es el lateral izquierdo, donde solo tiene a Carlos Roca, que fue titular el año pasado.