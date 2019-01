Arce: Uso político de Carta Democrática de OEA expresa el temor de Mesa a enfrentarse a Morales







11/01/2019 - 22:23:59

La Paz, (ABI).- El ministro de Justicia, Héctor Arce, afirmó el viernes que el uso político de la Carta Democrática de la OEA que hace el opositor Carlos Mesa, expresa el temor que tiene a enfrentarse al presidente Evo Morales en las próximas elecciones generales.



El expresidente y candidato por Comunidad Ciudadana (CC) comparó a Bolivia con Venezuela e invocó la intervención de la OEA, en un intento por anular la reelección de Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera.



"Solicitar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana es una actitud totalmente política de don Carlos Mesa, que denota temor, temor de enfrentar en las urnas al candidato Evo Morales y al candidato Álvaro García Linera", dijo a la ABI.



Arce remarcó que una eventual aplicación de la Carta Democrática Interamericana en Bolivia no procede, porque ese mecanismo se aplica cuando existe una ruptura del orden democrático en uno de los Estados miembros de la OEA, cosa que -subrayó- no existe en el país.



"Creo que de una manera poco ética don Carlos Mesa pretende confundir o hacer ver que se puede aplicar un instrumento que él sabe muy bien no procede, no corresponde en este tipo de situaciones, porque ese es un mecanismo que está diseñado para otro tipo de situaciones", sustentó.



La oposición sostiene que el referéndum del 21 de febrero del 2016 vetó una segunda postulación continua del presidente y vicepresidente, sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral habilitó al binomio Morales-García Linera sustentado en un fallo constitucional y en la Constitución Política del Estado, que reconoce tratados internacionales en materia de derechos humanos.



Dirigentes de la oposición acudieron incluso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA pidiendo que el tema de la repostulación de Morales sea tratado por esa instancia, mismas que fueron desestimadas.



La oposición boliviana -dijo Arce- presentó en dos oportunidades el pedido de medidas cautelares que fueron "contundentemente rechazadas", también pretendieron que la Secretaría General de la OEA presente ante la CIDH una acción corruptiva que también fue desestimada.



"Es decir, llegaron a una audiencia temática que se ha realizado hace algunos meses donde estuvimos nosotros presentes como Estado para hacer conocer la posición del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, del Órgano Electoral, la posición de toda la institucionalidad boliviana, y en la audiencia fueron refundidos con claridad meridiana, porque se ha demostrado que el presidente es un candidato legal, legítimo", enfatizó.



Para el Ministro de Justicia, es un "absurdo" plantear la aplicación de la Carta Democrática Interamericana desde el punto de vista jurídico, porque no procede y solo pretenden dañar al adversario. "No es una situación correcta, no es una situación ética".



Por otro lado, señaló que Mesa fue parte del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), un partido que fue aliado de golpes de Estado que interrumpieron los procesos democráticos en Bolivia, como el de Hugo Banzer (1971) o de Alberto Natusch Busch (1979).



"No tienen autoridad moral los gobernantes que han sido parte de partidos políticos que han conectado para interrumpir la democracia mediante cruentos golpes de Estado, sangrientos golpes de Estado. No tienen autoridad moral para hablar de la Carta Democrática Interamericana", refrendó.



En ese contexto, Arce recomendó al candidato opositor que prepare una campaña electoral orientada a un "juego limpio", sin manipulaciones para buscar captar el voto de la población.