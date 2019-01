Los militares son el sostén de Maduro en la presidencia de Venezuela







11/01/2019 - 18:55:37

El Nacional.- El gobierno de Nicolás Maduro es un fenómeno telúrico continuo, pero el mandatario sigue en pie. Este jueves asumió un nuevo periodo de seis años al que no habría llegado sin su principal sostén: los militares.



No cesa de agradecerles "tanta lealtad y disciplina", que premia con vasto poder en el gobierno y la economía. Hoy, el presidente navega con sus generales en la misma balsa, y su investidura fue reconocida por la Fuerza Armada en un acto especial.



La cuota militar en el Ejecutivo fue de 25 por ciento en tiempos del fallecido líder y teniente coronel Hugo Chávez (1999-2013). Con Maduro llegó a 43,7 por ciento en 2017 y hoy se ubica en 26,4 por ciento, según la ONG Control Ciudadano.



De 32 ministros, nueve son militares y dirigen carteras como Defensa, Interior, Agricultura y Alimentación, además de la petrolera PDVSA -que aporta 96 por ciento de los ingresos del país- y el servicio de inteligencia. "Los ministerios ya no representan fuentes de riqueza como antes. Los militares prefieren manejar" la importación y venta de alimentos subsidiados, dijo Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano, sobre la merma en el gabinete.



Una televisora, un banco, una ensambladora de vehículos, una constructora y una compañía minera, petrolífera y gasífera refuerzan la influencia de los militares, que según analistas creció a medida que Maduro se hacía más impopular.



No en vano el mandatario considera a la Fuerza Armada la "columna vertebral" del país, que pasó de ser uno de los más prósperos de América Latina a padecer la peor crisis económica de su historia moderna.



Venezuela tiene 365.315 efectivos y 1,6 millones de milicianos civiles. Además del respaldo militar, Maduro cuenta con amplio control político. El Parlamento es el único poder que el oficialismo no domina, pero fue sustituido en la práctica por una Asamblea Nacional Constituyente 100 por ciento chavista.



"El diablo" en los cuarteles



A la gratitud de Maduro, la cúpula militar -que pomposamente se declara "chavista, nacionalista y antiimperialista"- responde con frecuentes declaraciones de "lealtad".



En vísperas de la investidura, ignorando el llamado del Legislativo a respaldar un "gobierno de transición", el alto mando expresó su "irrestricto apoyo" al presidente, considerado ilegítimo por Estados Unidos, la Unión Europea y varios gobiernos latinoamericanos, incluido los gobiernos que conforman el llamado Grupo de Lima.



"Maduro se apoya en los militares, y estos, en Maduro, para beneficiarse económicamente y evitar ser objeto de medidas judiciales posteriores a una derrota del régimen", comentó el politólogo Luis Salamanca.



Otros especialistas como Benigno Alarcón creen que el empoderamiento a los uniformados opera como un "chantaje" para hacerlos corresponsables de la crisis y vulnerables a juicios por corrupción y violaciones de derechos humanos.



Pese al empeño por mostrar una Fuerza Armada monolítica, el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino, admite que el "diablo" ronda los cuarteles.



Dos generales figuran entre los 25 detenidos por un presunto atentado contra el mandatario el pasado 4 de agosto, cuando dos drones cargados de explosivos estallaron cerca de una tarima donde encabezaba un acto militar. Unos 180 efectivos fueron detenidos en 2018 acusados de conspirar contra el gobierno, según San Miguel.



"El gobierno venezolano ha arremetido brutalmente contra militares acusados de conspiración", denunció José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. En septiembre último, "The New York Times" reveló que diplomáticos estadounidenses se reunieron con militares que tramaban un golpe de Estado finalmente abortado.



Posterior a ello, el presidente Donald Trump dijo que si los uniformados quisieran podrían derrocar a Maduro, quien denuncia que la Casa Blanca tiene listos 120 millones de dólares para "comprar" oficiales.



Hundirse o salvar el pellejo



Asegurando que ya existen "fracturas", el exiliado expresidente del Parlamento, Julio Borges, considera que la Fuerza Armada es "el último eslabón" para lograr la caída de Maduro.



"No se equivoquen", suele responder Padrino a esos planteamientos. En un contexto en que pocos escapan a la escasez de alimentos y medicinas y a la hiperinflación, unos 4.309 efectivos abandonaron las filas de la Guardia Nacional en 2018, según una lista filtrada desde el organismo y citada por Control Ciudadano.



La ONG estima que unos 10.000 miembros de la Fuerza Armada pidieron la baja desde 2015. Para Salamanca, altos oficiales se debaten entre "seguir con Maduro a riesgo de hundirse con él" o "salvar el pellejo" sometiéndose a la justicia de países como Estados Unidos, que sancionó a varios militares con prohibición de ingreso a ese país y confiscación de bienes.



"Las sanciones van a apretar a los miembros de la familia, a los hijos, y les va a poner la vida dura, los van a obligar a volver a Venezuela o negociar con los países que están tras esto, a cambio de delaciones. Esto podría vencer la resistencia interna", señala.