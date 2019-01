Twitter quiere potenciar las conversaciones en la plataforma con una nueva interfaz en las respuestas







11/01/2019 - 17:28:54

Emol.- En un nuevo intento por cautivar a sus usuarios y sumar nuevas cuentas Twitter estaría preparando al menos tres nuevas herramientas que presenten de una manera más llamativa las conversaciones y discusiones que se desarrollan en la plataforma. Para eso implementaría globos de colores, signos de actividad y formas de iniciar temas.



Así lo detalló una representante de la firma que compartió algunas imágenes a través de la misma red social en que se ven burbujas de colores en los comentarios para diferenciar si se trata de una respuesta según la relación que el usuario tiene con esa cuenta, es decir, si la sigue o no. En la imagen publicada por Sara Haider en la misma red social se puede ver una burbuja azul y otra morada, aparentemente representando en la primera una conversación con alguien conocido y en la segunda una respuesta entre dos cuentas que no tienen una mayor relación.



Otra de las funciones que estaría probando la compañía es la inclusión de una herramienta llamada "Ice Breakers" o iniciadores de conversaciones. Se trata de una función para comenzar un tópico en la plataforma con la identificación del tema y un comentario, dando paso a las reacciones que esto pueda generar.



En la práctica funcionaría igual que un tuit tradicional en la actualidad que cualquiera que tenga acceso a él desde su cuenta puede responder, pero este tendría la identificación del tema antes del comentario, en una pequeña burbuja azul bajo la identificación de los usuarios. La tercera herramienta puede que sea la más criticada hasta el momento ya que se trata de una función que otras aplicaciones han integrado en sus plataformas, sólo para agregar posteriormente una forma de desactivarla: Se trata de un ícono de actividad, un pequeño círculo verde en un borde del avatar para indicar que la persona se encuentra "en línea" o no.



Exactamente igual que lo hecho por Instagram, similar a la hora de conexión de WhatsApp, Twitter podría alertar a las personas qué cuentas están revisando la plataforma en tiempo real. Esto, de acuerdo a la compañía, se trataría de una forma de alentar a las personas a responder algunos tuits si ven que la cuenta pueda ver de inmediato la reacción. Hasta ahora, la identificación de este aspecto sería opcional, ya que Twitter desplegaría la opción de mostrar la disponibilidad de la cuenta o desactivar la opción. Para acceder a estas funciones, la compañía recibirá solicitudes para un programa beta que analizará el impacto en los usuarios.