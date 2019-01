Hija de R. Kelly se pronuncia tras acusaciones de abuso sexual contra su padre: Es un monstruo







11/01/2019 - 17:18:57

Perú21.- El documental “Surviving R. Kelly ” (“Sobreviviendo a R. Kelly”) ha puesto en el ojo de la tormenta al famoso cantante por las acusaciones que varias mujeres realizan contra él, asegurando que abusó sexualmente de ellas.



Varios artistas ya se han pronunciado al respecto y han enviado mensajes contra el astro del R&B, solidarizándose con las presuntas víctimas. Incluso han comparado a R. Kelly con Harvey Weinstein.



Sin embargo, la que ha sorprendido al posicionarse en favor de las afectadas es Joann Kelly, la hija mayor de R. Kelly y conocida como Buku Abi, a quienes mostró su apoyo a través de un extenso post en Instagram.



La joven compartió el mensaje en su Instagram Stories, y en él condena los actos de su "terrible" padre, a quien asegura no ha visto desde hace muchos años. Asimismo, explica por qué tardó tanto tiempo en hablar sobre el tema.



“Antes de empezar solo quiero que se sepan que estoy hablando desde el corazón, nada de lo que diga o no diga es para lastimar a cualquier persona que lea esto o se vea afectada por esto”, expresa Buku Abi al inicio de su post.



“Solo quiero que todos sepan que devastada es poco para como me siento actualmente. Me disculpo si es que mi silencio ante todo esto dio la impresión de que no me importara. Esa es mi última intención”, agregó.



“Rezo por todas la familias y mujeres que han resultado afectadas por las acciones de mi padre. Créanme, yo me visto profundamente afectada por todo esto ”, indicó y confesó que procesar toda esta situación y hablar de ello también ha sido muy complicado para ella.



Buku Abi, de 20 años, es la hija de R. Kelly con una bailarina con la que se casó en 1997, pero se divorciaron en 2009, luego del juicio por pornografía infantil que enfrentó el cantante. Tiene otros dos hermanos: Jay Kelly, de 19, y Robert Kelly Jr., de 17



La joven reveló también que ni ella ni su madre ni sus hermanos han visto a R. Kelly en años, pues tomaron la decisión de cortar lazos con él después de pasar por muchas situaciones “dolorosas” que terminaron por alejarlos.



“Habiendo pasado por todo lo que pasé en mi vida, nunca hubiera querido que alguien más sintiera el dolor que yo sentí (...) Los recordatorios de lo terrible que es mi padre (...) Ese monstruo por el que me están confrontado es mi padre. Estoy bien consciente de lo que es. Crecí en esa casa”, escribió.



Finalmente, Buku Abi explicó también que si no habló antes fue por su propia "paz mental" y su "sanación". Asimismo, se disculpó por si no supo expresarse correctamente y agradeció a quienes les han mostrado su apoyo a ella y a su familia.