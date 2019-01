Selena Gomez y Taylor Swift, juntas de nuevo tras supuesto distanciamiento







11/01/2019 - 17:16:46

Quien.- Los rumores de enemistad entre Taylor Swift y Selena Gomez han quedado en el atrás y éste podría ser el inicio de un gran año para ambas, sobre todo para Selena, quien vivió un 2018 bastante complicado por el trasplante de riñón al que se sometió, su ruptura definitiva con Justin Bieber y su reciente ingreso a un centro psicológico para tratar sus problemas de ansiedad.



Una fotografía publicada en la cuenta de Instagram de Taylor en la que aparece junto a Selena y Cazzie David es la prueba de que las cantantes han vuelto a estar tan cerca como en años anteriores, cuando no perdían oportunidad de pasar tiempo juntas.

Sin conocerse muchos detalles ni el motivo de su reunión, en la imagen es evidente que, además de estar muy contentas, estaban brindando. No obstante, la única que aparece con una copa de vino en la mano es la intérprete de ‘Shake it Off’, mientras que Selena sostiene un taza, que bien pudo ser de té.



La imagen causó gran emoción entre los seguidores de ambas y hasta el momento ha conseguido más de dos millones de likes. Ahora, estaremos más que pendientes de su próxima aparición juntas.