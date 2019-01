Trump evalúa emergencia nacional y cierre parcial del gobierno a punto de instalar récord







11/01/2019 - 13:04:46

VOA.- A pocas horas de que el actual cierre parcial del gobierno de Estados Unidos se convierta en el más extenso en la historia, mucha retórica y pocos pasos concretos podrían finalmente conducir a que el presidente Donald Trump declare el estado de emergencia para destrabar la crisis.



Ni Trump ni los demócratas se han movido ni un ápice en sus posiciones a favor y en contra de financiar el muro fronterizo con México. Mientras tanto un 25% del gobierno no está operando y unos 800,000 empleados federales no recibirán el viernes sus salarios.



Si Trump declara el estado de emergencia de seguro se agudizará la disputa con los demócratas y una contienda judicial sobre las atribuciones presidenciales podría acercarse.



En su intento por convencer a la opinión pública sobre la necesidad de desembolsar unos 5,700 millones de dólares de los fondos de los contribuyentes para construir el muro, Trump viajó a Texas el jueves. Allí reiteró argumentos de que la estructura es la única capaz de detener el flujo migratorio ilegal y las drogas.



Los demócratas que lideran en la Cámara de Representantes y son minoría en el Senado, dicen que el muro no es eficiente y lo tildan de anacrónico e inmoral.



Este viernes el cierre parcial cumplió 20 días desde que caducó el presupuesto federal el pasado 22 de diciembre de 2018.



Si se mantiene hasta el sábado, en las primeras horas ya será el más duradero en la historia de Estados Unidos, al extenderse más allá de los 21 días que duró una paralización del gobierno en 1996 durante la administración de Bill Clinton.



Antes de partir a Texas, Trump aludió a la opción de declarar la emergencia nacional y poco después el senador republicano Lindsey Graham lo reiteró en un comunicado.



"Es momento de que el presidente Trump use facultades de emergencia para financiar la construcción de un muro/barrera fronteriza. Espero que funcione", señaló.



En su cuenta en Twitter Graham volvió sobre el tema: "El presidente Trump cree firmemente que tiene poder para declarar una emergencia nacional para construir un muro. ¿Funcionará ese enfoque? No lo sé".



Medios como el diario Wall Street Journal, la cadena NBC y el periódico Washington Post informaron, citando a fuentes no identificadas, que la Casa Blanca pidió al Cuerpo de Ingenieros del Ejército que estudie el desvío de dinero de su presupuesto hacia el muro y que explore qué tan rápido podría comenzar la construcción en virtud de una declaración de emergencia.



El viernes Trump amaneció diciendo en Twitter: "A menudo, durante las manifestaciones, con poca variación, dije que "México pagará por el Muro". Acabamos de firmar un gran nuevo acuerdo comercial con México. Es miles de millones de dólares al año mejor que el mal trato del TLCAN que reemplaza. ¡La diferencia paga el Muro muchas veces!".



Los que critican la estrategia de declarar la emergencia nacional sostienen que podría ser ilegal. Si es declarado y los demócratas llevan el asunto a la corte, el gobierno reabriría mientras los jueces deliberan.