Presidente instruye anular exámenes de admisión a la Anapol







11/01/2019 - 12:06:20

La Paz, (ABI).- El presidente Evo Morales instruyó el viernes anular los exámenes de admisión a la Academia de Policías, tras denuncias de corrupción, y tomar nuevas pruebas con supervisión de otras instituciones, entre ellas, el Ministerio de Gobierno y el Defensor del Pueblo.



En un acto que se realizó en la Academia de Policías, donde entregó vehículos y equipos a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, el jefe de Estado lamentó las denuncias sobre la alteración de notas en los exámenes de admisión y pidió transparentar ese proceso y sobre todo cero de tolerancia a la corrupción en la entidad del orden.



"Todos los supuestos exámenes que dieron no valen. Pido al Ministro de Gobierno y al Comandante (de la Policía), los postulantes, nuevo examen, o nueva institución imparcial, bajo supervisión yo diría del Defensor del Pueblo, Ministerio de Gobierno, otras instituciones", remarcó en su discurso.



"Todos tienen derecho a postularse, los mejores, por supuesto, con compromiso, aprueban la parte académica, la parte física, pues van a estar en el instituto o en la Anapol, y no como ahora comentan, ventas para que puedan postularse. Deja mucho que desear todas las denuncias que estamos recibiendo", complementó el Primer Mandatario.



Además, afirmó que se tiene que erradicar los actos de corrupción y alejar a los malos oficiales que dan una mala imagen a la entidad del orden.



"Sé que no es la institución; pero no faltan algunos", matizó.