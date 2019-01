Ramos: Oposición hostiga a presidenta del TSE por cambios de personal y por cumplir con las primarias







11/01/2019 - 12:03:42

La Paz, (ABI). - El jefe de la bancada nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS), David Ramos, afirmó el viernes que la oposición hostiga a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque, por los cambios de personal en el Órgano Electoral y por llevar adelante las elecciones primarias, a las que se oponen.



"Pretender mostrar que con este hecho (cambio de personal) se estuviera generando un supuesto fraude, es completamente falso, sino es otra más de las mentiras que ejercita la oposición maliciosamente, porque como no tuvieron la capacidad de ejercitar sus recursos en el ámbito nacional e internacional, ni con movilizaciones ni acciones (contra las primarias) hoy recurren con la actitud de hostigamiento hacia el Órgano Electoral", explicó a los periodistas.



El diputado consideró que no se puede generar un fraude en las futuras elecciones porque existe un principio de preclusión, previsto por la Constitución Política del Estado, lo que significa que se cuentan los votos en las mesas y en presencia de los delegados de cada fuerza política y de manera pública.



Ramos se refirió a las críticas constantes de la oposición contra Choque por el cambio de algún personal.



"Pero ahora no se puede pensar contrariamente, a eso, solo porque una mujer de pollera esté en ese cargo, porque ella al igual que los demás presidentes que pasaron por el Órgano Electoral, tiene derecho de designar a su personal de apoyo", argumentó.



Las primarias están programadas para el 27 de enero, previo a las elecciones generales de octubre de este año.