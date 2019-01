Huanuni: Nuevo ingenio Lucianita inicia puesta en marcha y su sistema colapsa







11/01/2019 - 11:54:46

Opinión.- El nuevo ingenio de 3.000 toneladas de la Empresa Minera Huanuni, Lucianita, inició pruebas de puesta en marcha y tras una semana de funcionamiento su sistema colapsó totalmente.



Según una denuncia que llegó a la redacción de un medio local y tomado por ANF, "falló el sistema eléctrico, los transformadores se quemaron, el sistema de cañerías de agua reventó, aparecieron fisuras en las bases donde se instaló la maquinaria y muchos problemas más".



El ministro de Minería, César Navarro, dijo a ANF que estos problemas "pueden haber", y necesariamente deben ser ajustados por la empresa china Vicstar que es la responsable de la construcción, montaje y puesta en marcha del ingenio.



"Es una fase de ajuste, y por lo tanto para que tengamos una puesta en marcha óptima con un nivel de tratamiento de 3.000 toneladas por día, prácticamente necesitamos ajustar todos los ejes (...), y para que la empresa Huanuni la reciba, hemos contratado una empresa consultora (para que haga el seguimiento) y prácticamente estamos en esa fase", dijo.



El ejecutivo electo del sindicato de trabajadores mineros de Huanuni, David Choque, confirmó que el ingenio presentó problemas en su puesta en marcha, que inició los primeros días de diciembre, pero no dio detalles de qué partes del ingenio colapsaron.



"Hay algunas falencias que se ha visto en el ingenio de las 3.000 toneladas, se ha visto muchas fallas, pero al momento se está empezando a subsanar, yo pienso que en cada prueba hay algo que tenga que fallar, no creo que pueda empezar directamente", manifestó.



Indicó que los problemas en el ingenio ocurrieron la semana pasada y que los técnicos se dieron el plazo de siete días para solucionar las partes afectadas.



El ingenio Lucianita fue inaugurado el 5 de febrero de 2015 y desde entonces no entró en funcionamiento por falta de un dique de colas y un sistema de recirculación de aguas. Tras casi cuatro años de estar paralizado, la empresa intentó ponerla en marcha.



El ingenio fue construido por la empresa china Vicstar con un costo de más de 50 millones de dólares, para procesar 3.000 mil toneladas al día de estaño y así casi triplicar la actual producción.



El ministro de Minería remarcó que para que la Empresa Minera Huanuni se haga cargo del ingenio Lucianita, la firma china tiene que entregar esa unidad funcionando.



Indicó que se tiene previsto que el ingenio sea entregado en total funcionamiento hasta diciembre de 2019, para que en 2020 se ingrese a la fase de producción diaria de 3.000 toneladas de mineral.