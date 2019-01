Aislinn Derbez revela que tiene una doble…y son idénticas







Quien.- En el mundo existe alguien que no pertenece a la dinastía Derbez y, sin embargo, es la doble idéntica de Aislinn Derbez. Fue la misma actriz quien compartió la sorprendente prueba en sus redes sociales.



La gemela perdida de Aislinn se llama Estefanía Ahumada, tiene 27 años, es originaria de España y también se dedica a la actuación. El gran descubrimiento de la primogénita de Eugenio Derbez sucedió en una reunión en la que ambas coincidieron.





En un storie, la mexicana compartió en una foto en la que aparecen juntas y es evidente el parecido.



“Dicen que nos parecemos. Yo digo que sí”, escribió la actriz.

Estefanía Ahumada y Aislinn Derbez

Las actrices se encontraron por primera vez y esta fue su reacción.



No obstante, ahí no está lo más sorprendente sino en las fotos que Estefanía ha compartido en sus redes y en un video en el que lucen completamente iguales.



Hasta ahora lo que sabemos de la española es que recientemente participó en el reality show Reto 4 Elementos, además, condujo el programa de televisión Dgeneraciones, transmitido en Unicable.



Por su parte, la actriz mexicana se encontraba trabajando en la segunda temporada de la serie La Casa de las Flores , serie original de Netflix y producida por Manolo Caro.