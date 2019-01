Rebecca Jones comparte video de impactante accidente con su auto







11/01/2019 - 10:39:10

Quien.- A medio año de haber superado un agresivo cáncer de ovario , la actriz Rebbeca Jones ha tenido una nueva oportunidad de vida y agradecida lo compartió en redes sociales.



Este jueves, la actriz compartió en Instagram un video del percance automovilístico que sufrió y del que afortunadamente resultó ilesa. En la grabación de escasos segundos se ve a Rebecca parada a un costado de su auto cuando, de pronto, el vehículo retrocede, golpeando a su acompañante y arrastrándola a su paso.





Aunque no dio detalles de su estado de salud tras este incidente, la exesposa de Alejandro Camacho se dijo afortunada de estar viva y agradeció a su “ejército de ángeles” su protección:





“Hace tiempo que di gracias infinitas a Dios por siempre, toda mi vida, mandar ángeles a cuidarme. Sin duda ayer se manifestaron de nuevo y me levantaron milagrosamente y separaron de una posible muerte. De esos accidentes “freak” que en 2 segundos te pueden cambiar la vida. Sin duda tengo un ejercito de ángeles fuertes y poderosos que me cuidan y me salvan cuando me he acercado a la muerte #graciasdios #segundos #gracias #angeles #9 #freakaccident #vida #aquiseguimos #afortunada #muyafortunada”, posteó.



Tras la publicación del video, cientos de fans han expresado deseos de pronta recuperación a la actriz.