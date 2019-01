¿Va a arruinar vidas? La función "James Bond" para espiar a otros con auriculares de Apple







11/01/2019 - 10:34:17

Actualidad.- En 2018, Apple introdujo una nueva función para sus auriculares inalámbricos AirPods: "Escucha en Directo" (Live Listen), que permite convertir el iPhone u otros dispositivos con iOS 12 en un micrófono que envía sonido a los auriculares.



La compañía explica que esta novedad ayuda al usuario a "escuchar una conversación en una zona ruidosa", o incluso "escuchar a alguien que está hablando en el otro extremo de una sala", por lo que puede resultar de utilidad para las personas con problemas de audición.



Sin embargo, los internautas no tardaron en encontrarle otro uso: espiar conversaciones ajenas, según lo demuestran varias publicaciones divulgadas en las redes en los últimos días que sugieren cómo aprovechar la función de esta manera.





"Si tiene AirPods, puede activar "Live Listen", dejar su teléfono en la habitación con alguien y escuchar lo que está diciendo, luego me dará las gracias", reza una de las "instrucciones", que ya ha sido retuiteada más de 40.000 veces y se ha ganado más de 130.000 "me gusta".



"Ahora puede colocar/ocultar su iPhone (hasta unos 15 metros de distancia) y escuchar con claridad. De nada", escribe otro usuario.







Algunos internautas advierten que, con "Escucha en Directo", los jóvenes que tengan AirPods se convertirán pronto en una especie de "James Bonds aficionados", mientras que otros alertan de que algunos "hombres están a punto de ser atrapados", o, simplemente, de que la función va a "arruinar vidas".



Just wait till all these new AirPod kids figure out “ live listen” and become amateur James Bond’s— Kurt (@kurtsramsey) 27 декабря 2018 г.









Con todo, cabe recordar algunas limitaciones técnicas (más allá de las éticas) de la "función James Bond": el propietario de los auriculares no puede alejarse demasiado de las personas a las que quiere escuchar debido al alcance del Bluetooth, mientras que el iPhone se debe dejar cerca de estas personas, lo que significa que no es muy diferente de una grabadora de voz encendida (salvo por la oportunidad de escucharlo todo en tiempo real).



Si aún así quiere probar la función, así es como puede activarla:



Primero, debe añadir la función al Centro de control. Para ello, hay que ir a Ajustes, y luego al Centro de control.



Una vez allí, pulse "Personalizar controles" y después, el icono de "Añadir" junto a "Audición" (icono de audición).



Al guardar los ajustes, tendrá que abrir el Centro de control, pulsar el icono de "Audición" y elegir "Escucha en directo".



Ya está: puede colocar el dispositivo enfrente de la persona a la que quiera escuchar.