Señales de radio del espacio: 5 teorías sobre el origen de las misteriosas ondas detectadas por un telescopio







11/01/2019 - 10:23:46

BBC.- Señales misteriosas que fueron captadas desde la Tierra procedentes de galaxias distantes.



Cuando las señales de radio rápidas, llamadas FRB, llegan a los telescopios de la Tierra, aparecen durante unos milisegundos y luego desaparecen.



Los astrónomos han detectado docenas en la última década, y acaban de anunciar que han encontrado más de ellas, incluida una rara señal que se repite.



Un telescopio de Canadá detecta unas misteriosas señales de radio de una galaxia lejana



No saben exactamente qué son o de dónde provienen, pero aquí hay cinco teorías de los expertos.

Una estrella de neutrones



Cuando las estrellas explotan y mueren, el proceso puede llevarlas a convertirse en estrellas de neutrones que giran rápidamente.





Los astrónomos creen que aquellas que se encuentran en una región con un alto campo magnético podrían producir señales extrañas.





"En realidad, algo así como una estrella de neutrones se ajusta (a las señales) razonablemente bien", dice Ingrid Stairs, astrofísica de la Universidad de British Columbia en Vancouver, Canadá.



"Pero exactamente qué reacciones físicas pueden producir este estallido de ondas de radio muy potentes todavía es algo que no conocemos", añade.

Dos estrellas fusionándose



Dos estrellas de neutrones que chocan entre sí es otra posibilidad.



Según Shriharsh Tendulkar, un astrónomo de la Universidad McGill en Montreal, Canadá, esta es una de las principales teorías.



¿De dónde vienen las misteriosas señales de radio que llegan repetidamente a la Tierra desde el espacio y que se atribuyeron a una civilización extraterrestre?



Sin embargo, este escenario solo es compatible para señales cósmicas que se captan una sola vez, ya que las estrellas quedan destruidas en este proceso.



"Es un evento catastrófico, no funciona para las repeticiones rápidas de ráfagas de radio", dice.



La mayoría de las señales captadas por telescopios en la última década se registran una vez y luego desaparecen.



Sin embargo, se han encontrado dos señales esquivas quese repetían una y otra vez, y para estas, debe haber una explicación diferente.

Un blitzar



Un blitzar es una estrella de neutrones que gira rápidamente y colapsa por su propio peso, lo cual genera un agujero negro.



Sin embargo, esto termina en la destrucción de la estrella, por lo que no podría producir una señal repetitiva.



"Wow!", la misteriosa señal espacial que recibieron los astrónomos hace 40 años y que todavía no saben de dónde provino



Un agujero negro



Los agujeros negros están implicados en muchas teorías que pueden ser parte de este fenómeno.



Desde una estrella de neutrones que cae en un agujero negro hasta un agujero negro colapsado o materia oscura que golpea a uno de estos.





Mientras que algunos creen que las señales son de origen cósmico, otros han especulado que podrían ser evidencia de vida extraterrestre.



Stairs ve esto como altamente improbable.

Sonido de la sonda Juno cruzando el arco de Júpiter



"Vienen de todas partes del firmamento y de muchas distancias diferentes, deben estar asociadas con muchas galaxias diferentes", dijo a la BBC.



"Simplemente parece completamente inconcebible que pueda haber muchas civilizaciones alienígenas diferentes que decidan producir el mismo tipo de señal de la misma manera", concluye.