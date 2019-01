Dirigentes de Bolívar visitan al equipo y expresan apoyo







11/01/2019 - 07:32:42

Página siete.- Siete dirigentes del club Bolívar se presentaron ayer en la cancha de Tembladerani para “ponerse al día” sobre la labor del conjunto y expresarle su apoyo al plantel, en la previa del inicio del torneo Apertura de la División Profesional.



Habib Nemtala, Diego Rada, Jorge del Solar, Juan Carlos Saavedra y Carlos Pradel fueron algunos de los directivos que aparecieron en el reducto. Luego de observar la práctica por algunos minutos, se juntaron con el técnico César Vigevani.



La charla con el entrenador se extendió por 40 minutos, aproximadamente. Se pudo escuchar que dialogaban sobre el tema refuerzos, el inicio del torneo y la seguidilla de encuentros que tendrán.



“Charlamos de fútbol en general. Vinimos parte del comité de fútbol y algunos dirigentes a charlar, saber cómo está el equipo, a ponernos al día”, dijo Jorge del Solar.



Añadió que se trató de una visita informal al plantel, con el objetivo de expresarle su respaldo a los jugadores.



Sobre la plantilla, Del Solar opinó que “el equipo esta sólido arriba, pero creo que en la contención está corto porque aún no se recuperó (Pedro) Azogue”. Dijo que está abierta la posibilidad de contratar algún refuerzo más, pero ello dejó en manos del DT que día a día evalúa a los futbolistas.



Sobre el caso de Jorge Flores, Del Solar indicó que el adiestrador está contento con el futbolista, por lo que es posible que en los siguientes días la gente de BAISA, la administradora del club, se siente a dialogar sobre una extensión de contrato.



“Es una persona sincera, ojalá nos vaya bien, estamos contentos con él y él está contento con la evolución de los jugadores. Hablamos sobre algunos puestos que tiene que ver cómo completarlos”, dijo el directivo sobre el DT Vigevani.



En las últimas horas se habló de que Wilster iniciará un proceso por el caso Thomaz Santos, quien solo podría jugar en ese club.



“No soy experto en derecho, pero ese reclamo no tiene asidero porque no tienen un contrato a futuro”, destacó.



Dijo que más adelante tendrán otra reunión más formal con el titular Guido Loayza.