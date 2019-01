Always Ready trae los goles de William Ferreira





11/01/2019 - 07:29:57

Página siete.- El delantero uruguayo William Ferreira será presentado en las siguientes horas como refuerzo de Always Ready, según el empresario del exdelantero de Bolívar.



“Confirmado, cerramos la negociación”, adelantó Wilson Pires, empresario del futbolista de 35 años de edad que llegaría mañana al país.



Ayer por la noche, el vicepresidente de Always, Andrés Costa, adelantó que “el mejor 9 de Bolivia llegará” al cuadro que representa a El Alto, “porque la ciudad merece un equipo con altura”.



Ferreira se suma a la amplia lista de refuerzos para encarar el torneo Apertura de la División Profesional, después de Eder Jordán, Jorge Cuéllar, Brian Hinojosa, Diego Echeverri, Juan José Mezú, Luis Copete, Damir Miranda, Raúl Olivares, Nelson Cabrera, Fernando Adrián, Martín Smedberg y Carmelo Algarañaz.



La dirigencia de Always Ready tendrá ahora un problema con el exceso de jugadores extranjeros en su primer plantel que encarará el campeonato en su retorno al balompié profesional después de 27 años.



La Fiera llega al equipo millonario con el cartel de máximo goleador de los superclásicos de Bolivia, con 23 tantos.