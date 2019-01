Se defenderá a Maduro le guste o no a la derecha





11/01/2019 - 07:25:35

El País.- El ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, justificó el acompañamiento del presidente Evo Morales a Nicolás Maduro “a nombre de pueblo boliviano”, y aseveró que el Gobierno nacional defenderá al mandatario venezolano “le guste o no a la comparsa de la derecha”.

La polémica surgió luego de que el Morales dijo que fue a Venezuela “a nombre del pueblo boliviano a acompañar la asunción del nuevo mandato del hermano presidente Maduro”. Opositores reaccionaron rechazando que se hable a nombre de Bolivia para apoyar a lo que consideran una dictadura.



El ministro Rada calificó de “comparsa de la derecha” a los políticos que rechazaron el apoyo del Gobierno a Maduro. Mencionó a Carlos Mesa, Óscar Ortiz, Samuel Doria Medina y Tuto Quiroga, todos que se manifestaron en sus respectivas cuentas de Twitter contra el mandatario venezolano.



“Es un gobierno (el de Maduro) democrático, es un gobierno legítimo, es un gobierno constitucionalmente elegido, y por supuesto que nosotros no sólo que lo vamos a reconocer, sino que lo vamos a defender les guste o no le guste a la comparsa de la derecha”, aseveró Rada a los medios de comunicación.



El Ministro afirmó que Morales fue a Venezuela al acto de posesión de Maduro, no sólo por un compromiso ideológico, sino también en cumplimiento de la Constitución Política.



La autoridad nacional explicó que el artículo 10 de la Carta Magna dispone que Bolivia es pacifista con pleno respeto a la soberanía de los estados, por lo cual el presidente Morales cumple ese mandato al expresar el apoyo a Maduro.



Agregó que Morales puede hablar a nombre del Gobierno boliviano porque es jefe de Estado y además está cumpliendo el mandato de la Constitución en el artículo mencionado.