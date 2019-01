Un lateral izquierdo de jerarquía es la prioridad en Oriente







11/01/2019 - 07:24:31

El deber.- A pesar de que llegaron 12 refuerzos, en Oriente falta cubrir la zona izquierda, puntualmente el lateral, pues solo cuenta con Carlos Roca para cubrir esa banda y como alternativa está Alan Mercado, que es más volante ofensivo. En ese sentido el DT Mauricio Soria espera que se concrete la llegada de un zurdo con jerarquía. El que eligió es Jorge Flores pero tiene contrato con Bolívar y todavía no pudo desvincularse.



Soria diseñó su plantel con por lo menos dos jugadores por puesto, pero hasta ahora no pudo llegar un lateral izquierdo nuevo, ya que Roca viene de jugar casi todo el año pasado, aunque no tuvo el rendimiento esperado y es por eso que la dirigencia ya tenía pensado reforzar esa zona.



Cuando Soria llegó a un acuerdo con Oriente antes de que terminara el Clausura tenía algunos nombres de laterales izquierdos que entraban en la idea de juego que tiene en mente para esta temporada, sin embargo hasta el momento el club no pudo concretar a nadie por esa banda.



José Sagredo era uno de los que estaban en carpeta pues el DT albiverde lo conoce bien porque lo dirigió en Blooming y en la selección nacional, aunque el carrilero zurdo fue transferido por la academia cruceña a The Strongest.



El otro jugador que sigue en sus planes es Flores, de Bolívar, y al que también dirigió Soria en la Verde. Es más, el entrenador que habló en conferencia de prensa la semana pasada, se refirió a la jerarquía de este zurdo que Bolívar también confía en retenerlo pues está en sus planes.



Flores, por su lado, señaló que debe hablar con la dirigencia celeste y definir el tema hoy ya que el inicio del torneo será la próxima semana (ante Royal Pari) y quiere tener todo claro.