Directores vigilarán que maestros hablen de hitos del MAS en clases







11/01/2019 - 07:23:31

Los Tiempos.- La nacionalización de los hidrocarburos, la creación de la industria de urea, la planta de separadores de líquidos de Yacuiba, la declaración de Bolivia libre de analfabetismo, el censo de 2012 , entre otros, son algunos de los contenidos que los maestros deben impartir a los alumnos como parte de la historia actual que se enseña a los estudiantes y esto debe ser controlado por los directores de unidades educativas, indicó el ministro de Educación, Roberto Aguilar.



El Ministro explicó que no impartir estos hechos como parte de la historia actual de Bolivia puede causar que los maestros sean sometidos a procesos disciplinarios internos por incumplir la currícula.



“Que se sancione a alguien por no dar los logros del Presidente no, porque no estamos planteando que se haga un trabajo con los logros; lo que sí, este periodo de los 13 años del Presidente es parte de los contenidos que han sido incorporados y van a seguir siendo incorporados como parte del desarrollo histórico”, dijo.



Aclaró que la gestión de 13 años del Presidente es parte de la currícula. “Historia actual es el contenido real, es parte de la currícula, contenido y planes de estudio actualizado, como debe ser, de manera continua si de aquí a un tiempo un acontecimiento histórico se produce y es importante, se lo va a actualizar”, apuntó.



Los directores de unidades educativas deben controlar el avance de las materias y el cumplimiento del plan de estudio y de los 200 días de clases.



En cambio, acusó a los maestros trotskistas de impartir su visión ideológica. “En matemáticas lo harán bien, pero si es de sociales, lo que van a hacer es elevar automáticamente en el desarrollo de su clase una visión crítica de lo que puede ser la gestión del Presidente, ahí viene la pregunta, ¿sancionamos o no sancionamos? En la docencia no se puede subjetivizar, debe haber el equilibrio”, dijo.



El Ministro explicó que la carga horaria en la materia de estudios sociales es de 112 horas, que es superada sólo por matemáticas, que tiene 120; en cambio física y química sólo tienen 64 y educación física, 48.



Lamentó que los maestros se opongan a impartir estos conocimientos e indicó que es como si se negaran a impartir la Revolución del 52. “Es la misma magnitud y la forma como viene la denuncia, se la hace de manera escandalosa, como si fuera un tema de instrucción en la 001 que diga que debe hacerse campaña electoral. No, no es así”, indicó Aguilar.



La autoridad indicó que lo que se imparte es historia, con las palabras adecuadas, y no se hace política ni se adoctrina, como dicen los maestros. “Que alguien use el aula a favor del Presidente u otro político es un aspecto que llamamos a la reflexión de los maestros porque no pueden ser utilizado los espacios educativos para propaganda”, dijo.



Los estudiantes de primaria también reciben estos conocimientos a través de textos de lectura sobre el Presidente.