Choque despidió a más de 30 funcionarios de 4 áreas







11/01/2019 - 07:18:47

El Diario.- Alrededor de 30 funcionarios de cuatro áreas fueron alejados de sus cargos desde que la vocal María Eugenia Choque asumió la presidencia del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Entre estas áreas están Tecnologías de Informaciones y Comunicaciones (TICs), la Dirección Nacional Administrativa (DNA), el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) y la Unidad de Comunicación, según fuentes allegadas.



Varios de los exfuncionarios destituidos eran responsables de altos cargos en el Órgano Electoral.



Entre los mismos está la exdirectora del Sifde, Karina Herrera, que estableció un trabajado coordinado con el vocal José Luis Exeni, porque estaba a cargo del área de educación, capacitación e información. Exeni también renunció a su cargo el 1 de octubre de 2018.



Asimismo, fue alejado de su cargo Guillermo Holters, quien se hizo cargo de la Dirección Nacional de Administración del TSE, desde 2015 cuando los nuevos siete integrantes de Sala Plena fueron posesionados.



Otro de los funcionarios despedidos fue el abogado Jorge Fuentes, director jurídico, quien fue un profesional que hizo carrera en la entidad electoral, porque trabajó desde la ex-Corte Nacional Electoral (CNE) trabajó muchos años en la entidad electoral.



El último alejamiento es de la exdirectora de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), Jenny Padilla, quien trabajó aproximadamente veinte años en la entidad electoral. La exfuncionaria. hizo carrera y especialidad en el área de informática. Padilla informó a este medio que presentó su renuncia pero aún no sabe si Sala Plena aceptó o no.



Llama la atención en esta seguidilla de despidos que el cargo más inestable fue Secretaría de Cámara, instancia que acompaña las sesiones de Sala Plena y da fe de los actos del cuerpo colegiado, por eso firma al pie de todas las autoridades.



Desde el 2015 rotaron por ese cargo tres abogados, entre ellos Fernando Arteaga quien trabajó más de 20 años en el ente electoral. La última fue la abogada Lizet Sempertegui, que presentó su renuncia días antes de que se pronunciara el TSE sobre la habilitación o no del presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García.



Otros despidos fueron el de la exresponsable de la Unidad de Comunicación, Sagrario Urgel, y recientemente cesó en sus funciones la comunicadora Sandra Bejarano.



Días atrás se suscitó dos despidos que llamaron la atención del vocal Antonio Costas; la destitución de expertos técnicos en el área de informática sin consultar con su autoridad que está a cargo del área de sistemas.



Se trata de Óscar Flores y Franz Álvarez que fueron los responsables de la implementación del nuevo sistema del padrón electoral y la realización del cómputo en procesos electorales



Estas renuncias o despidos indirectos que se realizaron en la máxima instancia del OEP se suscitaron desde que asumió el cargo la presidente María Eugenia Choque, donde se reconfiguró el cuerpo colegiado y se puede tener votos de adhesión o disidencias.



BREVE CRONOLOGÍA



La renuncia de los vocales que componían la anterior directiva del TSE, Katia Uriona y José Luis Exeni, dejó en la incertidumbre a los funcionarios del TSE, porque la misma expresidente Uriona al renunciar denunció que estaban “estancados (vocales) en decisiones fundamentales respecto al resguardo de la institucionalidad”.



Posterior a ese capítulo, los partidos de oposición advirtieron una crisis ante las acefalías, siendo que la misma fue interpretada por el oficialismo a través del Órgano Legislativo, como que se tenía que llenar los dos cupos que quedaron sin autoridades; en vista de que solo había una vocal suplente, que podía ser ascendida a titular pero que la misma requería una norma específica para tal hecho.



Fue en ese momento que el Órgano Legislativo empezó a tratar el proyecto de ley que modificó el parágrafo 3 del artículo 48 de la Ley 017 del Órgano Electoral Plurinacional, que sostenía la incompatibilidad de los vocales suplentes que trabajen en la administración pública, pero con la modificación este aspecto ya no fue un problema, ahora pueden trabajar, mientras no sean convocados por el o la presidente del TSE.



Ante este panorama, el vocal Antonio Costas había advertido que no era necesario designar más vocales en vista de que los cinco vocales que habían quedado en Sala Plena hacían quorum, lo cual no se necesitaba de más autoridades.



“Es oficioso y además innecesario que la Asamblea Legislativa Plurinacional, nombre los dos vocales faltantes, cuando hay quorum en Sala Plena”, declaró Costas a la red Erbol.