Urquizu desafía a debatir en quechua a opositores







11/01/2019 - 07:17:33

Correo del Sur.- El gobernador Esteban Urquizu se zambulló en la polémica por la obligatoriedad de hablar un idioma indígena para autoridades y funcionarios. Defendió a Evo Morales, invitó a los candidatos presidenciales a conversar en quechua y solicitó entrevistas en ese idioma a los medios de comunicación.



“Aquí hablamos idiomas nativos, a la cabeza de nuestro hermano presidente Evo Morales”, fueron las primeras palabras de la autoridad departamental que comenzó su conferencia de prensa saludando en quechua. Luego de hablar sobre futuras actividades en el Departamento, Urquizu emitió su postura sobre el dominio de lenguas nativas.



Al asegurar que “siempre” habla en quechua con el Primer Mandatario, criticó que los medios de comunicación “denigren” a Morales y felicitó a los opositores que están “estudiando” algún idioma indígena, a quienes también desafió a saludarse y conversar.



“(A) los que hoy están estudiando, felicidades. A los Monasterios, Marinkovic, Doria Medina, a los Mesa, a todos esos señores que en su vida han debido soñarse en hablar un idioma nativo, un idioma de los bolivianos y bolivianas”, señaló. También declaró su intención de “saludarse de tú a tú” en quechua con el candidato presidencial por la alianza “Bolivia dice No” y senador opositor, Oscar Ortiz. “Con seguridad debe saber, los candidatos deberían saber”, aseguró.



CONTRA LOS MEDIOS



Urquizu también se mostró dispuesto a que los medios de comunicación le entrevisten en quechua. “Quiero decirles a algunos medios de comunicación quisiera tener una entrevista, públicamente, al periódico Página Siete: quiero que me entrevisten en idioma propio, un desafío, porque no solamente es denigrar a nuestro Presidente: ‘que no sabe hablar quechua, que no sabe hablar aymara’”, solicitó.



La respuesta de Página Siete no se hizo esperar. El jefe de redacción del diario paceño, el chuquisaqueño Alcides Flores, aceptó el desafío. "Dígame usted cuándo puede", posteó en quechua, en su cuenta de Twitter.



La asambleísta oficialista Sandra Siñani también salió a defender al Presidente y aseguró que “Evo Morales ha demostrado que sí sabe hablar (un idioma indígena)”, aunque no puede responder ni por el vicepresidente Álvaro García Línera ni por algunos ministros que todavía no dominan plenamente las lenguas nativas. “Yo respondo por mi presidente, no voy a responder por él”, indicó, al confesar que tampoco domina el quechua.



MAESTRO CRITICA



Mamerto Torres, maestro experto en quechua, criticó la actitud de las autoridades sobre la obligatoriedad de hablar una lengua indígena. “Es una absoluta falta de honestidad, autoridades superiores no se le haya escuchado saludar en idioma quechua, aymara o guaraní. ¿Por qué no han hablado antes? ¿Por vergüenza a no hablar en ese idioma?”, cuestionó.



“No es suficiente entender como se está diciendo. ¿Cómo se mide hasta donde ha entendido nuestro interlocutor? ¿Cómo vas a exigir que hablen otro idioma si tú eres el primero en ignorar o en tener vergüenza de hablar?”, continuó.



Destacó la importancia de que se hable un idioma nativo “desde que hay grandes conglomerados que todavía hablan y se expresan a plenitud, pero lamentó que por instituciones gubernamentales y ONG’s por “Bs 200 o 300 estén certificando que el solicitante habla”.



Según su criterio y el de expertos, los idiomas indígenas se están deteriorando y no subsistirán “en diez años para adelante”, pues el “proceso de castellanización es terrible”.