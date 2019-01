Carlos Lampe no jugará en Huracán y su futuro es incierto





El Día.- El arribo de Carlos Lampe a Huracán era un hecho. Tanto así que medios trasandinos confirmaban y daban por hecha la llegada del meta boliviano al "Globo", en reemplazo de Marcos Díaz, algo que finalmente no se concretó.



Y es que si bien Carlos Lampe tenía todo listo para llegar al equipo argentino, las negociaciones entre clubes no llegaron a buen puerto. "



Incluso había hablado con el técnico (Antonio Mohamed) para ir. Yo quería ir a Huracán, pero veremos qué pasa ahora", explicó el arquero altiplánico.



Lampe sigue buscando equipo y todo apunta a que será fuera de Chile, debido a que Huachipato ya posee dos arqueros y esperan desprenderse del meta de la selección boliviana.