El cáncer en niños es parte de las 1.200 prestaciones del SUS







11/01/2019 - 07:16:12

Opinión.- Una de las enfermedades más complicadas con las que arrancará el Sistema Único de Salud (SUS) será el cáncer pediátrico, como parte de las 1.200 prestaciones con las que iniciará la atención en los tres niveles de salud.



El informe corresponde al viceministro de Salud y Promoción, Álvaro Terrazas Peláez, quien estuvo en Cochabamba con su equipo técnico para reunirse con alcaldes, concejales, secretarios municipales, directores de salud entre otras autoridades para analizar los avances y perspectivas en la construcción del SUS.



Terrazas afirmó que desde marzo empezarán a atender los centros de primer, segundo y tercer nivel. “Arrancamos desde el 1 de marzo con las 1.200 prestaciones. La más complicada es el cáncer pediátrico hasta los 14 años. En los siguientes tres años vamos a estar cubriendo todos los tipos de cánceres en los niños, su tratamiento quimioterapia, su cirugía, su radioterapia y otros”.



Agregó que con los adultos seguirán con la atención vigente con el decreto del presidente Evo Morales. La radioterapia irá en las siguientes etapas, igual que otro tipo de cáncer de adultos, el tratamiento paliativo, el crónico degenerativo, diabetes, la hipertensión y otras que son enfermedades del siglo XXI.



“También los traumatismos encefalocraneanos ocurridos en accidentes o hechos de violencia. Traumatismo y cirugías que de estas deriven, además de la atención y la medicación”.



Insistió en que el SUS no solo pagará la consulta externa, sino también cubrirá la medicación de las 1.200 enfermedades que se van a prestar desde marzo”.



“Por eso se maneja el término de paquete ya no prestaciones. No se va a decir qué es lo que requiere (en insumo), sino se dará un monto determinado de recursos por cada tipo de atención para que el médico pueda definir qué es lo mejor que puede realizar. Habrá un techo financiero para cada tipo de enfermedad”.



En las prestaciones decíamos, por ejemplo, que para cada cirugía se disponía tres hilos (paquetitos), ahora con el muevo nombre de “paquete de salud” se asignará 2.000 bolivianos y con eso se comprará lo que se vea conveniente en el establecimiento de salud. Hay los paquetes para las cirugías de abdomen agudo, apendicitis, peritonitis y más. Con el nuevo mecanismo se dará un monto que es variable, según el caso.



El techo de cada paquete fue trabajado en talleres con más de 60 especialistas. “Estamos creando un fondo especial del que se hará cargo el Ministerio de Salud y se utilizará los 200 millones que el presidente Evo ha destinado para esto. Cubriremos cáncer, hemodiálisis y las enfermedades de alto costo”.



También contempla los análisis de laboratorios en algunos tipos de prestaciones.